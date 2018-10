Funkeln zwischen Strass und Bakelit

Camillo Kupke

Berlin (MOZ) Hollywood ohne Klunkern? Undenkbar! 1950 setzt Regisseur Alfred Hitchcock Marlene Dietrich in „Die rote Lola“ in einem Kleid von Dior und mit Cartier-Juwelen in Szene. Für Jane Russell in „The Las Vegas Story“ (1952) von Robert Stevenson erwerben die Produzenten ein Collier mit 500 Brillanten.

Schmuck müsse absolut authentisch sein, fordert auch Jean Cocteau. Da die Filmkameras nicht im Stande seien, die Imitate mit dem Glanz der echten Steine zu versehen, wendet sich der Regisseur für „Die Schöne und das Biest“ (1946) an die französische Luxusfirma Cartier.

Doch auch in Hollywood ist nicht alles Gold, was glänzt. In den 30er- und 40er-Jahren gibt es einen Mann, an den sich Stars und Filmstudios wenden, wenn sie nach glamourösen „unechten“ Accessoires suchen: Eugene Joseff (1905–1948). Er ist einer der bedeutendsten Modeschmucklieferanten der Traumfabrik. Er stattet Shirley Temple in „Die kleine Prinzessin“ und Vivien Leigh in „Vom Winde verweht“ aus, auch Joan Crawford, Bette Davis, Greta Garbo, Marlene Dietrich. 1935 eröffnet er in Hollywood sein Geschäft „Sunset Jewellery“ und entwickelt gleichzeitig unter dem Namen Joseff of Hollywood eine Schmucklinie für das breite Publikum.

Zwei seiner Preziosen, darunter eine Brosche aus Bakelit und Metallkettchen, die den Kopf eines Afroamerikaners zeigt, sind derzeit im Berliner Kunstgewerbemuseum zu sehen. Die Ausstellung „Bijoux Bijoux! Modeschmuck von Chanel bis Dior“ versammelt Meisterwerke von 1930 bis 2007. Beginnend mit den sachlichen Tendenzen der späten 20er- und frühen 30er-Jahre sowie den verspielten Kreationen von Miriam Haskell (1899–1981), spannt die Schau einen weiten Bogen zu den kühnen Paruren – zueinander passende Ensembles aus Collier, Ohrclips und Brosche – der Gegenwart. Die rund 500 Objekte – allesamt Entwürfe großer Modehäuser und namhafter Designer wie Coco Chanel (1883–1971), Christian Dior (1905–1957), William de Lillo (1925–2011) und Yves Saint Laurent (1936–2008) – sind Leihgaben von Gisela Wiegert, einer der bedeutendsten deutschen Sammlerinnen von Modeschmuck.

Seit mehr als drei Jahrzehnten sei sie „auf der Jagd“ nach hochwertigem Modeschmuck, erzählt sie und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber ich bin nicht verbissen.“ Sie stöbert rund um den Globus in Antiquitätengeschäften, studiert Anzeigen, recherchiert im Internet. Heute ist sie weltweit gut vernetzt.

Gisela Wiegert besonderes Interesse gilt den frühen Kreationen von Dior. Ihnen ist deshalb in der Ausstellung ein gesonderter Teil gewidmet. Die von dem französischen Modeschöpfer in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kreierte neue weibliche Silhouette mit abfallenden Schultern, schmaler Taille und weit gebauschtem Rock habe geradezu nach üppigen Schmuckwerk verlangt, so die Sammlerin aus Gronau.

Dior entwarf zu seiner Mode die passenden Accessoires gleich mit. Dass er dabei auf Gold und Brillanten verzichtet, stattdessen Glassteine, Acryl, Metall und Emaille verwendet hat, ist keine falsche Bescheidenheit. In seinem „ABC der Mode“ ermunterte der Couturier die Frauen zum Tragen von Modeschmuck: „Er ist sehr hübsch und belebt Ihre Kleidung. Modeschmuck ist vollkommen verschieden von echtem Schmuck und will auch nur als solcher getragen werden.“

Dior-Colliers funkeln in den Vitrinen um die Wette mit Armbändern und Ohrsteckern. Häufig anzutreffen: Motive aus dem Tierreich – Pferde, Vögel, Schmetterlinge, Muscheln –, aber auch Blüten und Blätter. Alle kunstvoll in Handarbeit gefertigt und meistens bunt. Und alles Modeschmuck.

Den bisweilen protzig anmutenden Stücken sieht man das auf den ersten Blick gar nicht an. „Der Aufwand für diese Teile ist genauso hoch wie für Echtschmuck“, erläutert Gisela Wiegert und zeigt auf ein funkelndes Collier, das aus Hunderten winzigen Strasssteinen besteht. „Alle sind sie mit der Hand eingesetzt.“ Und das geschah in Pforzheim bei Henkel & Grosse. Das 1907 gegründete Familienunternehmen unterzeichnete 1955 einen auf 50 Jahre angelegten exklusiven Lizenzvertrag mit Dior. Die deutsche Firma produzierte und vertrieb den Modeschmuck, entwickelte neue Modelle für das Pariser Modehaus und unterhielt eine eigene Schmucklinie unter dem Namen Grossé. Ende 2004, mit dem Auslaufen des Kontraktes, wurde Henkel & Grosse von dem französischen Modekonzern übernommen.

Den Schmuck von Dior liebt Gisela Wiegert noch immer, doch ihre Sammelleidenschaft sei inzwischen ein wenig abgekühlt. Das Luxuslabel habe seine Schmuckdesign-Linie verändert und mache heute weniger Modeschmuck, dafür mehr teurere Stücke.

Kleidung und Schmuck sind von jeher untrennbar miteinander verbunden und inspirieren sich gegenseitig. Modeschmuck, ursprünglich aus unedlen oder halbedlen Materialien für die serielle und somit preisgünstige Produktion gefertigt, ist zur unverzichtbaren Ergänzung modischer Garderobe geworden. Wichtige Zentren waren bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und das böhmische Gablonz (heute Jablonec nad Nisou in Tschechien), nach dem Zweiten Weltkrieg Neugablonz in Bayern, wo sich Tausende Vertriebene aus der Gablonzer Region nach 1945 ansiedelten, darunter unzählige Modeschmuckproduzenten, sowie Providence in den USA.

Coco Chanel war die erste Modeschöpferin, die die kreativen Möglichkeiten von Modeschmuck erkannte und ihn ab den frühen 30er-Jahren gezielt als gestalterisches Element ihrer Kollektionen einsetzte. „Modeschmuck ist nicht dazu da, Frauen eine Aura von Reichtum zu verleihen, sondern sie schön zu machen“, sagte sie einmal.

Andere Couturiers folgten, und heute kreiert nahezu jedes große Modehaus Saison für Saison eine eigene Schmucklinie. Modeschmuck ist zu einem festen Bestandteil der Haute-Couture-Kollektionen geworden und entwickelt einen eigenen künstlerischen Anspruch, der ihn vom Vorbild des „echten“ Schmuckes unterscheidet. „Die Designer von Modeschmuck haben mehr kreative Freiheiten, und sie können Dinge ausprobieren, die beim Goldschmuck einfach zu teuer würden“, sagt Sammlerin Gisela Wiegert. Auch wenn der rein materielle Wert der Geschmeide vergleichsweise gering sei – auch dank der massenweise und in den unterschiedlichsten Farben produzierten Kristallglassteine aus dem Tiroler Unternehmen Swarovski –, so würden die auserlesenen Kreationen der großen Designer oft nur in einer Auflage von zwei, drei Stück produziert.

Ein Rundgang auf der Modegalerie zeigt die vielfältige Wechselwirkung von Schmuck und Mode und bietet mit Arbeiten von Coco Chanel, Coppola & Toppo, Eisenberg, Kenneth J. Lane, William de Lillo, Pricharé, Trifari bis hin zu Elsa Schiaparelli, Vendôme, Albert Weiss und John Galliano einen in dieser Form nur sehr selten gesehenen Überblick über die Entwicklung des Modeschmucks in Europa und den USA.

Beeindruckend ist die Formenvielfalt – von elegant bis extravagant, von exzentrisch bis experimentell. Mal imitieren die Designer verspielt die Natur, dann wieder, etwa unter dem Einfluss der Hippiebewegung Anfang der 70er-Jahre, gestalten sie ornamentreiche, fernöstlich oder afrikanisch inspirierte Armreifen, Broschen und Colliers.

Spiegeln die um 1930 aus verchromtem Messing und aus Galalith (Kunsthorn) gefertigten Ketten der Firma Jakob Bengel mit ihren geometrischen Formen noch den Art-déco- und den sachlichen Bauhausstil, so gibt der opulente, farbintensive und bisweilen auch vergoldete Cocktail-Schmuck der 30er- bis 50er-Jahre den Einfluss Hollywoods wieder.

Dazwischen findet sich Skurriles wie die von einem unbekannten Designer geschaffenen Kunststoff-Ohrringe, die, mit plastischen Miniaturfischen darin, wie Aquarien im Westentaschenformat vom Ohr baumeln. Oder ein mit Seidenquasten besetztes, an Federschmuck erinnerndes korallenfarbenes Collier von William De Lillo. Oder Ohrclips des Italieners Franco Moschino (1950–1994): zwei rote Herzchen aus Samt. Sie hängen an einer mit Kunstperlen gerahmten Miniaturfotografie, auf der das Gesicht eines entsetzt starrenden Mannes abgebildet ist, der sich mit der Hand den Mund zuhält …

Bis 27.1., Di–Fr 10–18 Uhr, Sa/So 11–18 Uhr, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum, Berlin-Tiergarten, Tel. 030 266424242