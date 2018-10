Das andere Erwachen

Wir verschlafen durchschnittlich ein Drittel unseres Lebens. Doch was passiert in dieser Zeit? © Foto: Pixabay

Iris Humpenöde

MOZ-Serie Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr, soll Arthur Schopenhauer vor gut 200 Jahren philosophiert haben. Prof. Jan Born, Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie am Uniklinikum Tübingen, drückt es so aus: „Schlaf betrifft den gesamten Organismus.“

Wir verschlafen durchschnittlich ein Drittel unseres Lebens. Doch was passiert in dieser Zeit? Wir wissen es nicht wirklich, denn wir haben während des Schlafs kein Bewusstsein. Völlig bewusstlos sind wir allerdings auch nicht, „denn wir schließen nicht alle Reize aus“, sagt Born. Werde beispielsweise der eigene Name genannt, weckt uns das auch dann auf, wenn dies gar nicht besonders laut geschieht. Schlaf ist ein anderes Wachen. Wir legen uns dafür zur Ruhe. Der Atem wird langsamer und regelmäßiger, ebenso der Herzschlag, die Augen sind geschlossen, die Muskulatur erschlafft. „Allerdings trifft das nicht auf jedes Schlafstadium zu“, schränkt Born ein.

Obwohl der Schlafende den Eindruck erweckt, als wäre er die Ruhe selbst, durchläuft sein Körper verschiedene Stadien. Grundsätzlich unterscheide man den orthodoxen und den paradoxen Schlaf, sagt Born. Forscher leiten durch Elektroden am Kopf die Gehirnströme ab und beobachten weitere Körperfunktionen – etwa die Augenbewegungen. Während des orthodoxen Schlafs misst die Elektroenzephalografie (EEG) langsame Delta-Wellen, weshalb diese Phase auch Tiefschlaf oder Delta- Schlaf genannt wird. Der Blutdruck sinkt ab, ebenso die Körpertemperatur um bis zu ein Grad.

Anders im paradoxen Schlaf: Die – geschlossenen – Augen bewegen sich schnell hin und her, weshalb diese Phase auch REM-Schlaf genannt wird, was von Rapid Eye Movement (schnelle Augenbewegung) herrührt. Das EEG-Muster ähnelt dabei dem des Wachseins, das Herz schlägt schneller, allerdings ist die Muskulatur völlig inaktiv, sagt Born, die Muskeln sind wie gelähmt. Die Forscher vermuten, dass so verhindert werden soll, dass wir Träume „körperlich“ ausleben. Vier bis fünf REMund Non-REM-Phasen wechseln sich pro Nacht ab, ein Zyklus dauert rund 100 Minuten, erklärt Born.

Die Stunde des Wolfes

„Es ist nicht normal, dass man durchschläft“, betont der langjährige Schlafforscher Jürgen Zulley, Professor für Biologische Psychologie an der Uni Regensburg. Man werde immer mal wieder wach, manchmal so kurz, dass man sich daran nicht erinnert, es also gar nicht bemerkt. Etliche Menschen wachten gegen drei Uhr früh auf, so Zulley, der dies „die Stunde des Wolfes“ nennt, wenn Blutdruck und Körpertemperatur die tiefsten Werte erreichen und der Körper zur Vorbereitung der Wachphase beginnt, Stresshormone auszuschütten. Sein Tipp: „Wenn Sie das nächste Mal nachts wach werden, denken Sie daran, dass das in Ordnung ist, drehen sich um und schlafen weiter.“ „Ab 40 Jahren nimmt der Delta-Schlaf deutlich ab“, weiß Born. „Ein 80-Jähriger hat fast keine Tiefschlafphasen mehr.“ Dennoch könnten sich auch Ältere morgens frisch und ausgeschlafen fühlen. Allerdings funktioniere möglicherweise ihr Langzeitgedächtnis nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Denn eine der wichtigsten Aufgaben des Schlafs ist es dem Grundlagenforscher zufolge, dass dabei jene Informationen gespeichert werden, die tagsüber eingegangen sind. „Nur mit dieser Gedächtnis bildenden Funktion des Schlafs könnte erklärt werden, warum wir im Schlaf das Bewusstsein ausschalten“, sagt Born. „Denn die neuronalen Netzwerke im Gehirn können nicht gleichzeitig akute Informationen aufnehmen und andere langfristig abspeichern.“

Informationen werden geordnet

In Versuchen haben er und sein Team festgestellt, dass Gelerntes besser im Gedächtnis bleibt, wenn man gut schläft, nachdem man gelernt hat. „Das weiß man schon seit gut hundert Jahren, aber wir wollten den Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, verstehen“, sagt Born. Vor 15 Jahren habe man noch geglaubt, Schlaf wirke vor allem passiv, er schütze quasi das Gehirn davor, nachts noch mehr Informationen draufzupacken. Heute wisse man aber, dass das Gehirn im Schlaf keineswegs passiv bleibt und ganz im Gegenteil die Informationen des Tages reaktiviert und verfestigt. „Wobei die Informationen nicht eins zu eins kopiert, sondern geordnet und wichtige Dinge herausgefiltert werden.“

Das Gedächtnis arbeitet dem Neurowissenschaftler zufolge umso besser, je tiefer wir Gelerntes codiert haben, wobei die Aufmerksamkeit fürs Lernen morgens am besten ist. Sein Tipp lautet deshalb: Vokabeln am besten morgens aufnehmen und am späten Nachmittag wiederholen. Nach sieben bis acht Stunden Nachtschlaf sind sie dann in der Regel gespeichert.

Neben der Verarbeitung von Informationen im Gehirn sorgt der Schlaf aber auch für physiologische Regeneration. Die Körperzellen reparieren sich, im Tiefschlaf werden Wachstums- und Schilddrüsenhormone ausgeschüttet sowie Interleukine – das sind Botenstoffe, die das Immunsystem steuern.

Während wir schlafen, wird aber auch Energie gespart, was allerdings wiederum nicht für die REM-Phasen zutrifft, so Born. Weswegen die Energieeinsparung eher als gering anzusehen sei. „Nach acht Stunden haben wir nur etwa 50 Kilokalorien weniger Energie verbraucht als im Wachzustand“, rechnet Zulley vor. „Der Schlaf ist also eine höchst aktive Angelegenheit.“ Im Durchschnitt schlafen wir sieben bis acht Stunden pro Nacht. Säuglinge brauchen deutlich mehr Schlaf. Der Grund: Sie müssen täglich ungeheuer viele Informationen aufnehmen, müssen zum Beispiel Sprechen lernen. Das individuelle Schlafbedürfnis sei allerdings nicht so leicht zu bestimmen, sagt Born. Die beste Methode: Im Urlaub zwei, drei Wochen lang versuchen, so lange zu schlafen, bis man von selbst aufwacht. Und dann wirklich aufstehen und nicht noch einen „Luxusschlaf“ dranhängen, wie Born sagt. „Nach zwei Wochen müsste man dann eigentlich wissen, wie viele Stunden Schlaf man idealerweise benötigt.“ Dass jemand mit wesentlich weniger als sieben Stunden auskommt, glaubt der Wissenschaftler nicht. „Manche gewöhnen sich an, nur fünf Stunden zu schlafen und sind dann überzeugt, nicht mehr zu brauchen.“

Doch das Gehirn könne tagsüber durchaus eine Zeitlang in eine Art automatischen Modus verfallen. „So kommen beispielsweise Unfälle dadurch zustande, dass die Menschen gar nicht erkennen, wie müde sie eigentlich sind“, sagt Born. Nicht nur die Schlafdauer, auch der Einschlafzeitpunkt ist individuell. Der Schlafforschung nach gibt es Lerchen und Eulen – Menschen also, die früh aufstehen und solche, die länger ausschlafen. Das sei teilweise genetisch bedingt, sagt Born. Physiologisch gesehen ist der beste Einschlafzeitpunkt, wenn die Körpertemperaturkurve am steilsten abfällt. Und der Mittagsschlaf? Von dem rät Born eher ab – außer bei Kindern. „Schlafen Erwachsene tagsüber, kann sich der Nachtschlaf verflachen.“ Auch den kurzen Büroschlaf („Powernap“) empfiehlt Born höchstens den Eulen, die bis zum späten Ins-Bett-Gehen noch viele Stunden durchhalten müssen.