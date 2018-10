Bewährtes Konzept seit 20 Jahren

Simone Weber

Hohennauen „Die Kleine Grundschule Hohennauen soll für immer bleiben“, wünschte sich Hanna. Zum 20-jährigen Bestehen als sogenannte Kleine Grundschule feierten die 61 Schüler in der Vorwoche mit ihren Lehrern dieses Ereignis mit ganz unterschiedlichen Aktionen - eine davon: die Wunschtafel.

In den 1990-er Jahren zeichnete sich ab, dass die Schülerzahlen stetig sinken. „Nachdem ich 1992 die Schulleitung übernahm, hatten wir anfangs noch stabile Schülerzahlen“, erinnerte sich Gabriele Voss, seit 1981 Lehrerin und bis 2017 Leiterin der Schule. Nach entsprechenden räumlichen Umstrukturierungen zog 1996 die Kita „Storchennest“ in das 1987 neu errichtete Schulgebäude ein. Die Gemeindebibliothek und die „Küche Ländchen Rhinow“ folgten später. „Kurze Wege für kurze Beine“, so lautete das Motto eines Modellversuchs im Land Brandenburg, der einen künftigen Weg für die Grundschule Hohennauen aufzeigte. Mit dem Schuljahr 1999/2000 wurde daher auch in Hohennauen jahrgangsübergreifender Unterricht in der künftigen Kleinen Grundschule eingeführt. Das ist nun 20 Jahre her. „Im ersten Bescheid des Bildungsministeriums war die Genehmigung als Kleine Grundschule noch auf drei Jahre begrenzt. Der zweite Bescheid erteilte die Genehmigung ohne zeitliche Begrenzung“, so Amtsdirektor Jens Assmann.

Seit Mitte Februar leitet Anke Bielig die Schule, die über die Jahre zu einer kleinen Institution gereift sei, wie es hieß. „Im Dialog und Austausch zwischen Schule und Elternhaus pflegen wir einen respektvollen und wertschätzenden Umgang“, so die Schulleiterin in ihrer Rede zur Festveranstaltung in der Turnhalle am Abend des zweiten Tags. „Unser Ziel ist es, die verschiedenen Potentiale unserer Schüler zu entdecken. Alle Kinder sollten an einer staatlichen Schule optimal lernen können.“ Dass dies noch in Hohennauen möglich ist, ist den engagierten Lehrern und der Unterstützung der Gemeinde und des Amts Rhinow zu verdanken.

Zur Festveranstaltung sangen und musizierten die Schüler der 3. bis 6. Klassen. So zeigten auch die 2010/2011 eingeführte „Klasse: Musik“ und der später zusätzlich aufgebaute Gitarrenkurs ihr musikalisches Talent. Damit fand die Schule, neben dem sportlichen, ihr musisch-künstlerisches Profil. Seit dem Schuljahr 2014/2015 sind die Hohennauener Schüler, im Rahmen der „Aktion Klima! mobil“, als Energiedetektive unterwegs.

Zu den Höhepunkten des Schulfests am dritten Tag mit mehr als 20, auch vielen sportlichen Stationen gehörten das Seifenkistenrennen und die kleine Kutschfahrt mit einem Traktor. Einige der Stationen betreuten Schüler der Rathenower Bürgel-Gesamtschule. Natürlich gab es auch eine große Festtorte.