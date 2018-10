Um wen geht’s hier eigentlich?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigt in der Römerhalle nach ihrer Rede mit dem Daumen auf Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). In Hessen wird am 28.10.2018 ein neuer Landtag gewählt. © Foto: dpa/Silas Stein

Ellen Hasenkamp und Mathias Puddig

Dieburg/Heuchelheim (MOZ) Angela Merkel und Andrea Nahles stehen am Sonntag in Hessen nicht zur Wahl – und doch geht es auch um die Zukunft der beiden Parteichefinnen und der Großen Koalition. Das wird umso deutlicher, je mehr sie es bestreiten.

Kurz bevor Angela Merkel den Saal der Römerhalle im hessischen Dieburg betritt, setzt eine Coverband eigenwillig den Ton. „Ich will alles oder gar nichts, will 100 Prozent“, trällert die Sängerin von „Noble Composition“ den Helene-Fischer-Schlager. Und weiter: „Kann sein, dass dieser Wahnsinn uns irgendwann trennt.“ Wahnsinn, Trennung, Alles-oder-nichts-Entscheidungen – Helene Fischers Song beschreibt den Zustand der Bundesregierung ganz gut. Nur das mit den 100 Prozent wird schwierig. In Umfragen kommen beide Parteien im Moment zusammen nicht einmal auf die Hälfte.

Auch das hat dazu geführt, dass die Hessenwahl mit einer ungeheuren Bedeutung aufgeladen ist. Denn wie, ob und mit wem die Regierung ihre Arbeit fortsetzen wird, entscheidet sich an diesem Sonntag. Zwar steht auf den Schildern, die viele der 550 Zuhörer in der Römerhalle in die Höhe recken: „Jetzt geht’s um Hessen.“ Doch jeder hier weiß: Das stimmt nicht. Die Zukunft der Koalition steht auf dem Spiel, ebenso die der CDU als Volkspartei und letztlich auch der Chefin selbst.

Merkel ist deshalb gleich vier Mal in Hessen aufgetreten. Vor einer Woche hat sie sogar höchstpersönlich zum Telefon gegriffen, um ein paar Wähler von der CDU zu überzeugen. „Ich bin froh, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie sich für nix zu schade sind“, sagt Hessens CDU-Generalsekretär Manfred Pentz. Und die Bedeutung dieser Wahl wird umso deutlicher, je vehementer Merkel sie bestreitet. „Sie wählen für Ihr Heimatland“, beteuert sie in Dieburg und warnt mit Blick auf die Bundesregierung: „Es wäre doch paradox, wenn Sie Hessen nutzen, um uns eins auszuwischen!“

Auf den ersten Blick paradox wirkt auch, dass der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel nur einen Abend später in Heuchelheim fast das Gleiche sagt: „Das ist keine kleine Bundestagswahl.“ Auch seine Parteichefin Andrea Nahles, die eigens für den Termin ins Nordhessische gereist ist, wiederholt die Beschwörungen der CDU-Konkurrenz: „Es geht um Hessen.“ Auf den zweiten Blick ist diese Parallele jedoch logisch: Nahles und Merkel stecken in einer ähnlich bedrohlichen Situation. In Umfragen verlieren ihre Parteien jeweils mehr als zehn Prozentpunkte. Die CDU käme demnach auf 28 Prozent, das schlechteste Ergebnis seit den 70er-Jahren. Die SPD landete bei 20 Prozent und lieferte sich mit den Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei.

Sollten sich die Umfragen bewahrheiten, könnte es anschließend heiß hergehen in den Parteizentralen in Berlin. Deshalb versuchen beide Parteichefinnen, schon vorher Brandmauern um sich zu errichten, indem sie Wiesbaden in weite Ferne zur Hauptstadt rücken.

Wie schwer das werden kann, ist allerdings bei der SPD in Heuchelheim zu hören: Lange und rhythmisch wird dort für Schäfer-Gümbel geklatscht, eher zurückhaltend für Nahles. Viele der gut 400 Besucher begeistern sich für „TSG“ und machen die Bundespolitik verantwortlich, wenn er auch seine dritte Landtagswahl als Spitzenkandidat verliert. Sie schätzen seine Klarheit und Standhaftigkeit, doch sie beklagen die Mühen, für ihn zu kämpfen, während die GroKo über Flüchtlinge streitet und nach dem Maaßen-Hickhack nicht wieder in die Spur findet. Sollte dieser Kampf vergeblich sein, ist nicht auszuschließen, dass ihr Zorn sich auf Nahles und die GroKo richtet.

In Heuchelheim spricht der Ortsvereinsvorsitzende Benjamin Unverricht sogar auf offener Bühne vom „Stockholm-Syndrom“, das er bei seiner SPD zu erkennen glaubt. Dieses Phänomen tritt bei manchen Entführungsopfern auf, die Sympathien zu dem Täter aufbauen. Sollte sich die SPD also aus dem Klammergriff der Union befreien? Die Bereitschaft, die Koalition platzen zu lassen, ist groß. Im Grunde ist Kanzlerin Merkel deshalb auf ein akzeptables Ergebnis der Sozialdemokraten ebenso angewiesen wie Nahles. Noch so ein Paradox derHessenwahl.

Doch erst einmal kämpft jeder für sich allein – und zwar mit harten Bandagen. So warnt CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier vor „wirtschaftlichen Abenteuern“ und einer „Steuererhöhungsorgie“, falls sich eine Mehrheit links der Union findet. Das Schreckgespenst Linksbündnis soll die konservativen Wähler zusammenhalten. Merkel nimmt Bouffiers Rote-Socken-Rhetorik auf und schimpft über den nicht enden wollenden Bau des Flughafens in der rot-rot-grün regierten Hauptstadt. Mit den Worten Konrad Adenauers nahmt sie: „Keine Experimente!“

Schon zuvor hatte Merkel ihren CDU-Vorsitz unauflöslich an ihr Amt als Kanzlerin geknüpft. Wer die Parteichefin nach einer krachenden Niederlage in Wiesbaden stürzen will, der muss auch die Regierung in Berlin stürzen – das könnte stabilisierend wirken. Außerdem wird schon jetzt verbreitet, dass Merkel selbst nach einem Hessen-Debakel beim Parteitag in sechs Wochen wiedergewählt werden dürfte. „Die Situation ist nicht so emotional, wie man denken könnte“, behauptet einer in Berlin. Doch so hoch sie die Hürden für ihren Sturz auch gelegt hat und so sehr ihre Getreuen in der Hauptstadt Ruhe verbreiten. Fest steht schon jetzt: Wenn eine große Überraschung in Hessen ausbleibt, wird das Regierung in Berlin mit Sicherheit nicht einfacher.