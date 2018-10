Abrissbagger am alten Granseer Gymasium

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Zügig voran schreiten dieser Tage die Abrissarbeiten am alten Gymnasium Gransee. Wandstück um Wandstück entfernen die schweren Maschinen von dem 1981 eröffneten ehemaligen Schulgebäude.

Im Dezember dieses Jahre sollen die Arbeiten beendet sein, wie Kreissprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage informierte. Beginn war im Juli. Voraussichtliche Gesamtkosten: 400 000 Euro. Was mit der freiwerdenden Fläche künftig geschieht, ist allerdings noch offen. „Im Rahmen der Fortschreibung des Immobilienkonzeptes des Landkreises Oberhavel wird unter anderem auch ein Konzept für die benannte Fläche erarbeitet werden“, so Gatzke. Überlegungen für eine zukünftige Schulnutzung bestehen derzeit aber nicht, da die Außenanlagenflächen des Gymnasium den Bedarf in den Pausenzeiten abdecken und im Sportunterricht die Außenanlagen am Sportplatz genutzt werden.

Das Gebäude, dessen Tage nun gezählt sind, wurde Anfang der 1980er Jahre als Schule errichtet (Typenschule TS-69) und mit Inbetriebnahme des Neubaus des Strittmatter-Gymnasiums nebenan im Jahr 2005 freigezogen. Wobei der Abriss des Altbaus von Anfang an geplant gewesen sei, wenn keine sinnvolle und wirtschaftliche Nachnutzung gefunden werden kann, wie die Sprecherin klarstellte. Einen Zeitplan habe es jedoch nicht gegeben.

Einige Varianten zur Nachnutzung seien durchaus diskutiert worden, so Gatzke weiter: zum einen der Rückbau eines Teils des Gebäudes und die Herrichtung des verbleibenden Teils für eine andere Nutzung, ferner der komplette oder teilweise Umbau zum Verwaltungsgebäude für den Landkreis. Auch die Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft sei im Gespräch gewesen. Doch das Gebäude wurde einst als Schulbau errichtet nach den damals geltenden Vorschriften. Das Tragwerk habe keine Reserven gehabt für das Hinzufügen oder Entfernen zusätzlicher Lasten beziehungsweise nur nach einer teuren Ertüchtigung. Beim Einbau von Zwischenwänden für zusätzlichen Büros und Aufenthaltsräume wäre es beispielsweise darauf hinausgelaufen. Auch die große Raumtiefe der Fachkabinette ließen eine Unterteilung in mehrere Einheiten nicht sinnvoll erscheinen. Unterm Strich standen die zu erwartenden finanziellen Aufwendungen in keinem Verhältnis zum Nutzen, weswegen von alledem wieder Abstand genommen wurde. Im Jahr 2016 fiel schließlich die Entscheidung, das Gebäude abzubrechen.