Linke fordert mehr Tempo-30-Zonen

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Die Linke in Oberkrämer fordert mehrere Tempo-30-Zonen, Querungshilfen sowie Füßgängerampeln in der Gemeinde. Einige vom Ortsverband angedachte Standorte sind von offiziellen Stellen jedoch schon mehrfach abgelehnt worden.

Es dürfte eine lange Diskussion werden, die die Linke am kommenden Donnerstag in der Gemeindevertretung (19 Uhr, Bürgersaal, Eichstädt) anstoßen wird. Es ist der zweite Versuch, den vom Fraktionsvorsitzenden Günter Franke unterzeichneten Antrag ins Parlament zu bringen. Auf der jüngsten Sitzung Ende September konnte der Tagesordnungspunkt nach 22 Uhr nicht mehr aufgerufen werden.

Die Linke sieht aufgrund des „immer weiter wachsenden Verkehrsaufkommens“ die Notwendigkeit, Einwohnern in Oberkrämer „die gefahrlose Überquerung der Fahrbahn“ zu ermöglichen, insbesondere vor Kitas, Schulen und Seniorenwohneinrichtungen. Tempo 30 erhöhe laut der Fraktion die Sicherheit für Kinder, Eltern und Senioren. „Häufig queren Kinder die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, oder es ist aufgrund des Verkehrsaufkommens kaum möglich, die Straße zu überqueren“, begründet die Linke ihre zahlreichen Forderungen. Mehrere neuralgische Schwerpunkte im Gemeindegebiet werden im Antrag aufgezählt.

Am Kindergarten Zwergenland respektive an der Bushaltestelle und an der Kirche in Eichstädt fordert die Fraktion eine Ampel oder einen Fußgängerüberweg. In Vehlefanz soll an der Alten Schule eine Tempo-30-Zone ausgewiesen werden, an der Nashorngrundschule ein Zebrastreifen oder eine Ampel (Tempo 30 gilt hier schon). Ferner sollen in Höhe des Bötzower Kindergartens Traumzauberbaum eine 30er-Zone und eine Fußgängerampel installiert werden. Gleiches soll am Kindergarten Strochennest in Marwitz und in der Bahnhofstraße in Schwante passieren. Hier liegt, etwas versetzt zur Straße, die Kita Villa der kleinen Frösche zwischen Bahnhof und Kreisverkehr.

In Schwante zeigt sich vielleicht am deutlichsten die Problematik des Antrags der Linken: Viele Forderungen wurden schon mehrfach und mit Nachdruck von der Gemeinde oder der zuständigen Kreis- oder Landesbehörde abgelehnt. Begründung: In Schwante führt von der L 170 ein gesonderter Weg mit Parkplatz zur Kita. „Fußläufig ist die Kita über mehrere Wege, die sich abseits der Hauptverkehrsstraße befinden, erreichbar“, so Kreissprecherin Constanze Gatzke. „Die Voraussetzungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung liegen nicht vor.“ Auch Bauamtsleiter Dirk Eger betonte wiederholt gegenüber dieser Zeitung, dass es keine Notwendigkeit für eine Geschwindigkeitsbegrenzung gebe. Die Kita-Ausschussvorsitzende Nicole Woywode blitzte kürzlich mit einer Petition beim Petitionsausschuss des Landtages ab. Unterstützung bekommt sie von der SPD. Die Fraktion konnte den gegenüber der Kita liegenden Netto-Markt dazu bringen, eine Beschilderung „Freiwillig 30 Kita“ aufzustellen. Die Umsetzung ist noch nicht erfolgt. Dafür steht an der Straße ein Aufsteller vom Schloss Schwante, der dazu animieren soll, langsamer zu fahren.

Der Antrag der Linken dürfte es in der Gemeindevertretung schwer haben. Bürgermeister Peter Leys (BfO) wird detailliert erklären, warum Tempo-30-Zonen und Ampeln an bestimmten Punkten nicht möglich sind. Mit sieben Sitzen plus Bürgermeister ist die BfO stärkste Kraft im Parlament, die Linke kommt auf zwei, die SPD auf fünf. Entscheidend könnten die vier Voten der CDU sein. Bisher hatte sich die Fraktion öffentlich nicht positioniert. Die BfO wird aller Voraussicht nach geschlossen gegen den Linken-Vorschlag stimmen, da die Fraktion für die Dezember-Sitzung einen eigenen Antrag einbringen will, der sich mit dem Thema beschäftigt und – anders als die Linke – Alternativ-Lösungen zu bisher abgelehnten Tempo-30-Zonen bereithält. Die BfO will auf die Freiwilligkeit der Autofahrer setzen, so der Fraktionsvorsitzende Matthias Schreiber. „Wir halten elektronische Geschwindigkeitsanzeigen für ein entsprechendes Mittel“, so Schreiber. Die Anzeigen seien variabel einsetzbar. Zeitraum und Ort der mobilen Anlagen könnten je nach Bedarf angepasst werden, um keinen Gewohnheitseffekt entstehen zu lassen. Angebracht werden sollen sie an Lichtmasten, die der Gemeinde gehören. „Die Genehmigung sollte deshalb kein Problem sein“, so Schreiber.