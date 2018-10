Heimkehr nach zwei Jahren

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Etwas störte die Symmetrie. Nur beim genauen Hinschauen fiel Besuchern des Neuruppiner Tempelgartens in den vergangenen zwei Jahren auf, was es war: Hinter dem Eingang zum Areal stehen rechts und links Vasen nach historischem Vorbild. Von der linken fehlten aber die Henkel. Nun gehört das der Vergangenheit an.

Peter Neiß, der Vorsitzende des Tempelgartenvereins, erinnert sich ungern an den Sommer 2016. Damals hatte ein Erwachsener die Vase beschädigt und die Henkel abgebrochen. „Seine Adresse war in einer Justizvollzugsanstalt. Da war es schwierig, Schadensersatz zu fordern.“ Doch die Aufgabe, das historische Terrakotta-Stück zu reparieren, blieb.

Über die Schmidt, Lehmann und Co. GmbH in Velten bekamen die Neuruppiner Kontakt zu dem Fachmann, der die Vase einst hergestellt hatte. Ein Freundschaftspreis für das Formen neuer Henkel wurde zwar vereinbart. Doch dieser lag laut Peter Neiß noch immer über 2 000 Euro. „Wir haben einen Antrag bei der Stiftung Soziales Neuruppin gestellt“, schilderte er am Freitag. Von dort erhielt der Tempelgartenverein einen Zuschuss in Höhe von 1 000 Euro. „Das war eine große Hilfe.“

Auch mit der Anlieferung der Henkel war es nicht getan. Denn diese mussten angebracht werden. Die Neuruppiner Firma Treskower Innenausbau GmbH übernahm den Auftrag. Das Schwierige bei dem Vorhaben war laut Geschäftsführer Thomas Frahn, dass die beiden Henkel an einer relativ kleinen Auflagefläche halten müssen. Eine Zusatz-Konstruktion und etliche Stunden Arbeit waren nötig. Den Netto-Betrag, den das Ganze gekostet hat, hat das Unternehmen nun an den Tempelgartenverein zurück gespendet.