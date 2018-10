Die Halloween-Party in Steckelsdorf findet auf dem Grundstück in der Dorfstraße 18 statt. © Foto: Simone Weber

Simone Weber

Steckelsdorf Grusel, aber auch Spiel und Spaß gibt es für kleine und große Monster, Gespenster und Hexen am kommenden Dienstag, 30. Oktober, in Steckelsdorf. Im dritten Jahr organisiert Enrico Schönfeld eine „Happy Halloween Party“ auf einem 2.000 Quadratmeter großen Gelände hinter seinem Haus.

Dieses Gelände ist in zwei Bereiche geteilt: Animationen, die für Kinder geeignet sind, finden sich in dem einen Bereich. Im zweiten können härter gesottene Erwachsene das Fürchten lernen. Seit über einem Monat baut Enrico Schönfeld die Kulissen und Dekorationen auf. Zu verschiedenen Themen gestaltete der Illusionsmaler und Kulissenbauer unterschiedliche Bereiche. Zu „Enno‘s Happy Halloween Party“ kommt unter anderem Ernst Freidank.

Der Rathenower ist großer Fan der Geschichten von „Pettersson und Findus“. Im Kostüm der Hauptfigur Pettersson liest Freidank, vor der Kulisse der Küche, aus dem Kinderbuch einige Geschichten vor. Auch der aus dem Buch bekannte Hahn findet sich in der Kulisse – der handzahme Hahn des Steckelsdorfer Züchters Ueberschär.

Für die Hexe Babajaga mit Hänsel und Gretel hat Enrico Schönfeld ein Pfefferkuchenhaus gebaut. In ihrem Zelt sagt die Premnitzer Wahrsagerin „Runa Baumkind“ die Zukunft vorher. Für die Piraten entstand eine Festung, die Steckelsburg, auf die sich die Seeräuber zurückziehen können. Auch der Teufel mit den drei goldenen Haaren „haust“, unweit des „Friedhofs“ zu Halloween in Steckelsdorf.

Am zirka 25 Meter langen Wasserkanal bringt der Fährmann in seinem Ruderboot die Gäste von der Welt der Lebenden in die der Toten. Ebenso lädt an diesem Tag eine Kindereisenbahn zur Mitfahrt ein. Schönfelds Tochter führt mit Freundinnen auf der Bühne im Haus die Geschichte von „Frankenstein“ auf.

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Auf dem Gelände sind Bereiche mit Getränke und Imbissständen und ein Barbereich mit reichlich Sitzgelegenheiten zu finden. Neben der traditionellen Kürbissuppe und wärmendem Glühwein verkauft „Fass-Tommy“ Getränke aus seinem überdimensionalen Weinfass. „Candy Mam“ zaubert Figuren aus Zuckerwatte. An „Dörte‘s Kartoffelkiste“ gibt es frittierte Kartoffelspiralen. Zudem werden polnische Spezialitäten angeboten.

„Enno‘s Happy Halloween Party“ am 30. Oktober beginnt um 17.00 Uhr und endet um Mitternacht. Gefeiert wird in der Hauptstraße 18. Weitere Informationen, auch Fotos von der Halloween-Party des vorigen Jahres sowie ein Video, das für die diesjährige Party wirbt, findet man auf Enrico Schönfelds Facebook-Seite. Der ausgeschilderte Parkplatz befindet sich oberhalb des Eiscafés, am alten Friedhof. Der Eintritt kostet vier, für Kinder nur zwei Euro.