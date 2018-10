Baustellenparty lockt Neugierige an

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Sandhaufen auf den Parkplätzen, herabhängende Kabel im Innenraum, Bauarbeiter innen und außen – das Handels- und Dienstleistungszentrum ist noch eine große Baustelle.

Hauptnutzer Edeka will seinen neuen 2400-Quadratmeter-Markt aber am 29. November, um 7 Uhr, eröffnen, und hat am Freitagnachmittag schon mal zu einer Baustellenparty eingeladen. Hunderte Neugierige aus Erkner und Umgebung kamen.

Dass der Eröffnungstermin gehalten wird, steht für den künftigen Marktleiter, Christopher Große, außer Frage. Auch der Bauherr, Manfred Schenk, lässt daran keinen Zweifel: „Natürlich klappt das“, sagte er am Freitag. Dass noch viel zu tun sei, sei ganz normal.

Für die Baustellenparty hatten Große und sein Team – insgesamt werden es nach seinen Worten 85 Mitarbeiter – im Freien Zelte und Sitzgarnituren aufgestellt, an denen es Bratwurst und Bier, süßes Gebäck und Kürbis-Schnitzereien gab. Im halbdunklen Kassenbereich konnten die Besucher neben Info-Stellwänden in die Tiefe des Raums blicken, wo Teile der Inneneinrichtung zwischen Paletten und Leitern, Farbtöpfen und Handwerker-Bottichen zu erkennen waren; Mitarbeiter erklärten den Besuchern auch die künftige Raumaufteilung.

Dabei stand ein Element im Vordergrund des Interesses: Die 23 Meter lange Frischetheke mit Bedienung für Käse, Wurst und Fleisch, daneben eine für Fisch. Mehrere Besucher vermissen genau das in Erkner. Das Rentnerpaar Detlef und Karin Finke aus Erkner fährt trotz des großen Angebots von Discountern in Erkner zu Edeka nach Woltersdorf. „Wir werden auf jeden Fall hierher kommen“, sagte Karin Finke.

Mit Manfred Franke aus Rüdersdorf diskutierte das Paar gleich über die Frage, ob es jetzt womöglich zu viele Supermärkte für Erkner sind. Der von Edeka wird der neunte. Finkes erwarten indes, dass viele der neuen Bewohner der entstehenden Siedlung an der Fürstenwalder Allee nach Erkner zum Einkaufen fahren werden. „Mit den Parkplätzen ist das für den Wochenend-Einkauf ja praktisch“, so Detlef Finke.

Auch Marktleiter Große, der zuvor einen Edeka in Schulzendorf geleitet hat, weiß inzwischen um die große Konkurrenz am Ort, zeigte sich aber optimistisch und verwies auf die Stärke im Frische-Bereich.

Zweiter großer Nutzer des Objekts soll der Landkreis Oder-Spree werden, mit der Außenstelle Erkner des Job-Centers. Es ist noch im einstigen Tewe-Verwaltungsgebäude neben der Stadthalle untergebracht. Ein Umzugstermin steht nach Auskunft der Kreisverwaltung aber noch nicht fest.