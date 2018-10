„Nicht zu gutgläubig sein“

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Polizei nutzt die gewonnene Stunde nach der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, um auf das Thema Sicherheit aufmerksam zu machen. Lisa Mahlkesprach mit Polizeihauptkommissar Bernd Böttcher von der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt über den „Tag der Einbruchsicherheit“ diesen Sonntag.

Herr Böttcher, was hat es mit dem „Tag der Einbruchsicherheit“ auf sich?

Der Tag wird bundesweit zum Zeitpunkt der Zeitumstellung durchgeführt. Denn potentielle Einbrecher glauben, im Schutz der Dunkelheit nicht erwischt zu werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Zahlen der Wohnungseinbrüche und der Tageswohnungseinbrüche – also zwischen 6 und 21 Uhr – mehr oder weniger konstant sind. In der Nacht wird nur unwesentlich mehr eingebrochen.

Haben Sie als Beispiel dafür aktuelle Zahlen?

Vom 1. Januar bis 30. September dieses Jahres gab es in Frankfurt 28 Einbrüche in Häuser oder Wohnungen. Davon waren 12 Tageswohnungseinbrüche. Im selben Zeitraum des Vorjahres wurde in Häuser und Wohnungen 30-mal eingebrochen.

Was bedeuten diese Zahlen?

Dass Einbrecher nicht untätig sind, aber wir auch nicht locker lassen, uns dem entgegenzusetzen und mit der Bevölkerung Einbrüche verhindern.

Was kann jeder einzelne tun?

Wenn ein Einbruch nicht in den ersten zwei bis drei Minuten funktioniert, lassen Täter meist ab. Es gibt genügend Möglichkeiten, um die Hemmschwelle zu erhöhen, zum Beispiel Fensterschlösser. Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten ohnehin immer verschlossen werden, auch wenn man nur kurz die Wohnung verlässt. Dann sollte man auch zweimal die Wohnungstür abschließen. Es ist schon passiert, dass jemand im Garten war, die Tür nur angelehnt hatte und danach war die halbe Wohnung ausgeräumt. Wer den Schlüssel verloren hat, sollte unbedingt einen neuen Schließzylinder einbauen lassen. Und bitte nie den Schlüssel unter Fußabtreter oder umgedrehtem Blumentopf verstecken.

Und wenn man im Urlaub ist?

Wichtig ist ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Man kann einen Nachbarn bitten, den Briefkasten zu leeren und immer mal das Licht anzumachen. Oder man verwendet eine Zeitschaltuhr. Rollos sollten nicht am Tage heruntergelassen sein, sonst sehen potentielle Täter gleich, dass niemand da ist. Und hohe Hecken schützen zwar vor fremden Blicken, aber ein Einbrecher kann eben auch in aller Ruhe ungesehen vorgehen.

Gibt es Hilfe für alle, die sich nicht sicher sind, ob zum Beispiel ihr Schloss ausreicht?

Man kann einen Termin für eine kostenlose Beratung machen unter 03361 5681080. Die technischen Mitarbeiter der Prävention der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt in Fürstenwalde machen dann eine Bestandsaufnahme: bei welchen Punkten wurde schon gut vorgesorgt, wo könnte man noch technisch nachrüsten? Die Berater sind unabhängig von Firmen, jeder kann also selbst entscheiden, wo modernisiert werden soll.

Wo wird außerdem eingebrochen?

Es sollte jetzt der Anreiz genommen werden, in Bungalows oder Gartenlauben einzubrechen. Wenn man DVD-Player und Flachbildschirme im Winter zu Hause aufbewahrt und die Gardinen im Bungalow aufzieht, ist zu sehen, dass sich ein Einbruch nicht lohnt.

Wie kann die Polizei helfen?

Wer sieht, dass eingebrochen wurde, sollte sofort die 110 wählen, Ruhe bewahren und nicht selbst den Helden spielen. Denn man weiß nie, ob der Täter noch im Haus ist und ob man nicht Spuren zerstört, die wichtig für die Kriminaltechnik wären.

Und wer im Nachhinein etwas melden will, eine Vermutung oder eine eventuelle Auffälligkeit?

Dann kann man sich vertrauensvoll an die jeweilige Revierpolizei wenden. Bei akuten Fällen aber immer die 110 wählen.

Man hört immer wieder von Fällen falscher Polizisten, die zum Beispiel nach einem Einbruch in der Nachbarschaft angeblich nach dem Rechten sehen müssen.

Da kann ich nur immer wieder raten: nicht gutgläubig sein und nicht jedem gleich die Tür öffnen – Hilfsbereitschaft ist gut, aber lieber erst einmal Türspion und Sperrriegel verwenden. Polizei, Stromanbieter, Wohnungsverwaltungen und sämtliche Behörden stehen nicht einfach vor der Tür, sondern melden sich vorher schriftlich an. Wenn also ohne vorherige Anmeldung jemand in Klempnermontur vor der Tür steht, sollte man ihn nicht herein lassen. Ein Polizist in Zivil kann im Zweifel immer den Dienstausweis vorzeigen. Den sollte man sich in Ruhe ansehen, vielleicht auch in die Hand nehmen. Die Kriminalpolizei hat außerdem auch eine Dienstmarke.