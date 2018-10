Angst vor dem Knall

Julia Richter

Eberswalde Angst – ein kleines Wort mit großer Bedeutung. Jeder weiß das, kennt es, niemand mag es. Oder vielleicht doch? An Halloween laufen viele gruselige Gestalten rum. Doch es gibt auch kuriose Alltagsängste.

Wenn mir jemand sagt „Ich habe vor gar nichts Angst“, dann glaube ich dieser Person nicht. Denn ich bin der Meinung, dass jeder vor etwas Angst hat. Keiner ist perfekt und zu jedem Menschen gehören auch Schwächen und Ängste. Natürlich gibt es gängige Ängste vor Spinnen oder Schlangen. Es gibt aber auch kuriose und eben nicht so häufig vorkommende Phobien.

Das zeigt wieder einmal, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Am Freitag den 13. herrscht manchmal ein mulmiges Gefühl. Doch es gibt Menschen, die richtige Angst vor diesem Tag haben und dann ihr Haus nicht verlassen. Im Alltag versuchen sie alles, was mit der Zahl 13 zu tun hat, zu vermeiden.

Wenn man eine stark ausgeprägte Phobie hat, kann das einem häufig im Alltag im Weg stehen. Doch es gibt auch Leute, bei denen ein Alltag, so wie man ihn kennt, gar nicht möglich ist, weil sie Angst vor Haushaltsgegenständen haben. Wer denkt, dass das schon sehr kurios ist, wird das Nächste kaum glauben können. Denn es gibt tatsächlich eine Phobie mit dem Namen Phobophobie, bei der man Angst vor der Angst hat.

Ängste sind manchmal einfach da, ohne einen plausiblen Grund, warum man sich genau davor fürchtet oder es gibt ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit, das einen vielleicht verstört hat. Phobien kann man aber auch in einer psychologischen Behandlung bekämpfen, beispielsweise durch eine Konfrontationstherapie. Doch das tun viele nicht.

Wenn mich jemand fragt, wovor ich Angst habe und derjenige meine Antwort hört, glaubt er mir meistens nicht. Tatsächlich habe ich Angst vor Luftballons. Doch komisch ist das für mich nicht, denn es ist schon so, seit ich mich erinnern kann. Allein schon, wenn ich Luftballons sehe oder diesen typischen Gummigeruch in die Nase bekomme, kriege ich Gänsehaut. Es gibt Menschen, denen kann ich vertrauen, sodass es für mich okay ist, wenn sie einen Luftballon in der Hand halten – da ich weiß, dass sie ihn nicht platzen lassen. Manchmal kann ich das aber nicht garantieren und dann würde ich am liebsten sofort weggehen, um den Luftballon weder zu sehen noch zu hören. Sachen gibt’s, die gibt’s nicht, denkt man sich manchmal. Doch es ist wirklich so.