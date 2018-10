Von Meistern und Fröschen

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Auf sehr erfolgreiche Wochen kann das Kinder- und Jugendtanzensemble zurückblicken. Es erwartet mit Spannung die nächste Zeit, wenn es um Weltmeisterschaften und den Tag der offenen Tür geht.

Wenn am 10. November von 11 bis 18 Uhr das Kinder- und Jugendtanzensemble in die Hauptstraße 21 zum Tag der offenen Tür einlädt, dann werden die Gastgeber mit besonders großer Freude ihre Besucher in den großen Ballettsaal führen. Dort wurde der neue Tanzteppich ausgelegt. Dabei handelt es sich um einen speziellen Belag, der es ermöglicht, dass sich die Eleven gut drehen können, der aber nicht so glatt ist, dass sie wegrutschen. „Wir haben damit wieder optimale Trainingsbedingungen“, sagt Tanzpädagogin Simone Meuche.

Dass hier ein besonderes Team arbeitet und sich um rund 500 Tänzerinnen und Tänzer zwischen drei und 70 Jahren kümmert, ist an den Erfolgen ablesbar, die das Ensemble mit nach Hause bringt. So haben die Neuenhagener jetzt bei einem Tanzwettbewerb in Dessau in neun von elf Kategorien – u. a. Klassik, Jazz, Modern und Folkore – den ersten Platz belegt. Proben ihres Könnens zeigen die Großen und Kleinen beim Tag der offenen Tür, der übrigens gegen 17.30 Uhr mit einem kleinen Tanzprogramm enden wird. Erwähnt wird dann sicher auch die große Dankbarkeit, die bei den Verantwortlichen des Ensembles herrscht. Und die betrifft die Gemeindevertretung. Denn der bereits erwähnte Tanzboden kostet 21 500 Euro. Einen Zuschuss von 6000 Euro haben die Aktiven beantragt, aber das Doppelte bewilligt bekommen. Eine Anerkennung der besonderen Art, so empfinden sie es.

Als besondere Überraschung bezeichnet Leiterin Simone Meuche die Ergebnisse bei der Teilnahme an den TAF Deutschen Meisterschaften in Halle. In der Ballett Master Class belegte Henrike Sophie Meuche den ersten Platz. Und ist damit Deutsche Meisterin. Die Tochter von Simone Meuche hat sich somit für die IDO World Championship in Warschau Ende November qualifiziert. Die junge Tänzerin überzeugte die Jury mit Variationen der Harlequinade. Doch damit nicht genug. Auch als Ballett-Duo waren Henrike Sophie Meuche und Selma Levenhagen mit einer Choreographie von Simone Meuche, „Dance Fun“, erfolgreich, wurden Vizemeister und reisen ebenfalls nach Warschau. Um noch eins draufzusetzen, hat die Showtanzformation die zweite Bundesliga gleich übersprungen und ist überraschend direkt in der ersten Liga gelandet. „Wir wussten gar nicht, dass es um solche Kategorien geht“, freut sich die Tanzpädagogin über den grandiosen Erfolg der Neuenhagener.

Neun bis elf Jahre alt sind die Mädchen und Jungen, die zum Kindertanzfestival nach Belgrad reisten. Dies sei aber viel mehr als nur ein Tanzfestival, sagt Simone Meuche. Denn eigentlich geht es darum, junge Menschen singend, tanzend, spielend zueinander zu bringen. Die 15 Kinder lebten in der Woche bei serbischen Gasteltern, deren Kinder in der Schule Deutsch lernen. 20 Länder waren bei diesem Treffen, zu dem die Neuenhagener auch 2019 erwartet werden, dabei. An einem Tag waren die Delegationen vom Belgrader Bürgermeister eingeladen worden, in einem großen Park pro Land einen Baum zu pflanzen. Beim 50. Joy of Europe wollen die Jung-Gärtner schauen, was aus ihrem Baum geworden ist. Abschluss und Höhepunkt dieses Festivals war der gemeinsame Auftritt im Sava-Center, der als TV-Produktion ausgestrahlt wurde. Dieses Mal zum Thema „Unsere Welt soll schöner werden.“ Das Kinder- und Jugendtanzensemble war mit einem Tanz Frühlingszeit samt Schmetterlingen, Maulwurf, Hase und auf Gummibällen hüpfenden Fröschen dabei. Das hat den Fernseh-Leuten so gefallen, dass die Neuenhagener gleich noch in einer anderen TV-Show auftreten durften.