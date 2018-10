Verstecktes Wandbild wieder sichtbar

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jahrzehnte war es hinter einer Trockenbauwand versteckt, dem Vergessen anheim gegeben – ein deckenhohes und mehrere Meter langes Wandbild Rudolf Grunemanns (1906 bis 1981), das dieser für den Hauptsitz des VEB Energieversorgung Frankfurt (Oder) an der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße malte. Laut Signatur ist es 1959/60 fertig geworden. Als der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Herbst vergangenen Jahres mit dem Umbau des bis 2014 von der Arbeitsagentur genutzten Gebäudes zum Wohn- und Versorgungszentrum begann, trat die Überraschung zu Tage. „Ohne den Hinweis einer ehemaligen Mitarbeiterin des Energiekombinats hätten wir die Wand wahrscheinlich gar nicht angerührt“, sagt ASB-Geschäftsführer Klaus-Dieter Schepler. Anfang der Woche wurde das Bild in der ersten Etage frei gelegt. „Es ist in überraschend gutem Zustand“, freut sich Projektleiterin Naemi Selent. Wer Informationen zum Bild hat, kann sich unter 0335 401289503 melden.(soj)