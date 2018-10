Drei „Fäuste“, vier Mephistos und zwei Gretchen

FAUST I

An diesem Terminen spielt das Kleine Theater Falkensee Faust I im Falkenseer Becher-Kulturhaus: 16. November, 19.30 Uhr: Premiere (bereits ausverkauft!); 17. November, 19.30 Uhr; 18. November, 16.00 Uhr; 19. November, 19.30 Uhr, sowie 23. November, 19.30 Uhr; 24. November, 19.30 Uhr und 26. November, 19.30 Uhr. Am 21. November, 19.00 Uhr gibt es einen Vortrag zum Thema „Mythos, Gegenmythos und das Schöpfungsthema in Goethes Werk“von Dr. Alfred Messmann. Kartenvorbestellungen für alle Veranstaltungen unter 03322/3287.