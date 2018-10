Tolle Ferientage auf dem Oderberg

Matthias Lubisch

Lebus (MOZ) Zehn deutsche und neun polnische Kinder haben von Dienstag bis Freitag an einem Feriencamp der Kindervereinigung Seelow in der Europäischen Naturerlebnisstätte „Oderberge Lebus“ teilgenommen. Es stand unter dem Motto „Sport-Spiel-Spaß“ und bot viele Attraktionen. So waren die Teilnehmer im Fürstenwalder Freizeitbad Schwapp, kletterten in der Frankfurter Kletterhalle, nahmen an einem Druckworkshop mit Magdalena Hoffmann teil, stellten Kerzen her, bemalten Taschen und schnitzten tolle Kürbisgesichter.

Zum Abschluss gab es am Donnerstagabend bei Vollmond Knüppelbrot am Lagerfeuer. „Das waren echt tolle Herbstferien-Tage“, sagt Leonie Bianca Jentsch (9) aus Gusow. Und das, obwohl die Mädchen und Jungen ihre Handys am Anreisetag abgeben mussten, wie Jugendsozialarbeiterin Nelli Ganzen vom Seelower Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Frizz berichtet. Nur abends war jeweils eine kurze Information an die Eltern erlaubt.

Neben den Frizz-Stamm-Betreuern, wie Jens Lawrenz, haben sich Maria Alekhina aus Sibirien (24), Helferin im Europäischen Freiwilligendienst, und Sprachlehrerin Danuta Cichowska-Kepa um die Kinder gekümmert.