Der Mann, der an der Zeit dreht

Die Zeit im Blick: Die Kirchturmuhr von Frauenhagen zeigt pünktlich an, was die Stunde schlägt. © Foto: Daniela Windolff

Er ist zuverlässig wie das Uhrwerk, das er Tag für Tag am Laufen hält und die Zeiger minutengenau einstellt. Gerhard Schneider zieht seit 40 Jahren ehrenamtlich die Kirchturmuhr in Frauenhagen auf und stellt sie heute pünktlich auf Winterzeit um.

Wer hat an der Uhr gedreht? Die Antwort auf diese Frage kennen die Frauenhagener seit 40 Jahren ganz genau. Es ist Gerhard Schneider, der zuverlässig dafür sorgt, dass im Dorf die Zeit nicht stehen bleibt.

Der 82-jährige zieht seit vier Jahrzehnten die Kirchturmuhr per Hand auf und sorgt dafür, dass das mechanische Räderwerk reibungslos funktioniert. „Die Uhr geht auf die Minute genau. Höchstens im Winter, wenn es mal sehr kalt ist, kann sie vielleicht zwei Minuten in der Woche nachgehen“, schwört Gerhard Schneider. Er vertraut dem Kirchturm, den er von seinem Haus immer im Blick hat, mehr als allen digitalen Funkmessern. Schließlich hat er in Frauenhagen die Zeit im wahrsten Sinne selbst in der Hand.

Mit einigen Kurbeldrehungen und einem Tropfen Öl auf jeden der zwölf Schmiernippel hält er das hundertjährige Wunderwerk der Mechanik reibungslos am Laufen. Nur wenn heute Nacht die Uhren wieder um eine Stunde auf Winterzeit zurückgestellt werden, hält Gerhard Schneider noch vor dem Morgengrauen die Zeit für eine Stunde an, um die Uhr wieder genau in Takt zu bringen.

Er kann die Zeit hören, nicht nur an den Schlägen des Uhrwerkes, das halbstündlich die Glocke läutet und die Stunden zählt. Seine Ohren erfassen jede kleine Unregelmäßigkeit, der der passionierte Zeitenmesser sofort auf den Grund geht. Gerhard Schneider weiß, was er dann zu tun hat: nachjustieren und ölen. Dann läuft es wieder wie geschmiert.

Seine Leidenschaft für die Frauenhagener Kirchturmuhr begann 1978, als hier der Kirchentag stattfand. „Unsere Uhr stand schon mehrere Jahre still, war eingerostet und verschmutzt.“ Den Ur-Frauenhagener, der in dieser Kirche getauft und eingesegnet wurde, wurmte der Blick auf die tote Uhr, als sei ein Stück Leben im Dorf erloschen und tatsächlich die Zeit eingerostet. Also kletterte er mit einem Kumpel in den Glockenturm und brachte das alte Uhrwerk wieder in Gang. Seitdem wacht Gerhard Schneider Tag für Tag in Frauenhagen über den Lauf der Zeit. Nur 1994 wurde sie kurzfristig außer Betrieb gesetzt und von Wilfried Schwuchow generalüberholt.

Aufgezogen wird das Uhrwerk wie vor 100 Jahren per Hand mit einer großen Kurbel. Im riesigen Uhrenkasten könnte sich eine ganze Herde kleiner Geißlein verstecken. Einmal pro Woche klettert Schneider auf den Kirchturm, montags um 13 Uhr. Nutzte er früher seine Mittagspause, hat er als Rentner nun mehr Zeit für die Zeit.

Das Fingerspitzengefühl und Verständnis für die ausgeklügelte, robuste Mechanik hat er in der Stellmacherei und Schlosserei seines Bruders gelernt, in der er mitarbeitete. Hof und Betrieb liegen nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt, so dass er die Turmuhr immer im Blick hat. Für ihn ist der Glockenschlag der Uhr der Herzschlag seines Dorfes, der Puls seines Lebens. Seit 40 Jahren hätschelt er das alte Räderwerk wie sein eigenes Kind. Er gehört zu jenen Menschen, die Heimweh bekommen, wenn sie länger als drei Tage den Kirchturm ihres Dorfes nicht sehen. Gerhard Schneider hat auf Urlaubsreisen verzichtet. Montags musste ja die Uhr aufgezogen werden. Seine Frau lässt ihn gewähren. 58 Jahre sind sie verheiratet. Sie weiß, solange ihr Gerhard die Stufen der steilen Stiege in den Kirchturm schafft, ist die Welt in Ordnung. Und vielleicht wird er noch sein 50. Kirchturmuhraufziehjubiläum feiern, orakelt Schneider augenzwinkernd. Er hat ja die Zeit in der Hand.

Doch Gerhard Schneider hat vorgesorgt. Nicht mit einem elektrischen Uhrenwerk! Er hat seinen Neffen Jens in die Geheimnisse der Frauenhagener Zeit eingeweiht, der künftig sein Ehrenamt fortführen will. Doch noch ist die Zeit nicht gekommen. Gerhard Schneider ist noch immer der, der heute wieder in Frauenhagen an der Uhr drehen wird, um die Winterzeit einzustellen. Sein Herz für die Uhr schlägt im Stundentakt vom Turm herunter.