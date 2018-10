Nachwuchs zeigt vollen Körpereinsatz

Gruppenbild mit Trainer: Nachwuchsspieler der Oranien Raptors mit Rico Schmidt auf dem Sportplatz am Schloss © Foto: Martin Haugk

Oranienburg „Wer sind wir?“, rufen die Trainer des Rugby Club Oranien Raptors. „Die Raptors“ schallt es als Antwort von den rund 40 Kindern zurück. Seit der Gründung im Mai 2017 ist die Mitgliederzahl auf über 90 gestiegen, Tendenz steigend.

Vorsitzender Rico Schmidt ist darüber sehr erfreut und berichtet, was er und sein Team für und mit dem Verein noch planen. „Ab Januar 2019 bewirtschaften wir den Sportplatz hinter dem Schloss, Eigentümer bleibt allerdings weiter die Stadt.“ Um effizient zu trainieren, braucht es zusätzlich noch ein paar Neuanschaffungen. „Wir hatten vor einiger Zeit beim Landessportbund und beim Rugbyverband Brandenburg Gelder für neue Rugbytore beantragt, jetzt kam die Zusage, dass von den Gesamtkosten in Höhe von 3 000 Euro 2 500 Euro übernommen werden, wir haben nur einen kleinen Restanteil“, freut sich Rico Schmidt. „Im Frühjahr nächsten Jahres planen wir dann einen großen Arbeitseinsatz. Dann bauen wir die Tore ein“, so der Trainer weiter.

Der Verein hat mit der Stadt Oranienburg einen Fördermittelvertrag und bekommt etwa 25 000 Euro im Jahr. Geld, das der Club auch braucht. Denn der Platz soll auch in der dunklen Jahreszeit bespielbar sein. Deshalb sollen sechs neue Flutlichtmasten aufgestellt werden. Mit Mast, Montage und Beleuchtungsmittel belaufen sich die Kosten auf knapp 45 000 Euro. Da sind Fördermittel und die Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge schnell aufgebraucht. „Die Entscheidung zur Finanzierung steht noch aus,“ sagt Schmidt.

Dann ruft er seine Mädchen und Jungen zum Training. Zur Zeit trainieren zweimal die Woche vier Gruppen. Die Minis, wo die Jüngsten grade mal dreieinhalb sind, die unter Achtjährigen, die unter Zehnjährigen sowie die unter Zwölfjährigen.

Die größeren Mädchen und Jungen sind mit vollem Körpereinsatz dabei. So werden Spielzüge wie Gasse, Tackle und Gedränge trainiert. Anrempler und kleinere Blessuren bleiben da nicht aus. „Wir sind doch Raptoren – und die kennen keinen Schmerz“, ruft ein Junge im Vorbeiflitzen. Bei den Minis geht es noch nicht so hart zu. Die Kleinsten werden spielerisch an die Regeln des Rugby herangeführt. Kreisspiele und kleine Hindernisstrecken sind wichtige Trainingsbestandteile. „Wichtig ist uns, dass bei den Kleinen die Motorik und das soziale Miteinander gefördert und gestärkt werden“, sagt der Trainer.

Zukünftig möchte der Verein auch eine Erwachsenenmannschaft gründen und sich weiter etablieren. Momentan liegt der Fokus aber auf der Nachwuchsarbeit.

Wer Interesse an einem Probetraining hat, kann dienstags und donnerstags ab 17 Uhr auf den Sportplatz hinter dem Schloss Oranienburg kommen. Infos: rc-oranien-raptors.de