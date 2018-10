Boston Red Sox gewinnen viertes Finalspiel gegen Dodgers

dpa-infocom

Los Angeles (dpa) Den Boston Red Sox fehlt nur noch ein Sieg zum Titelgewinn in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB. Die favorisierten Red Sox gewannen das vierte Spiel der diesjährigen World Series gegen die Los Angeles Dodgers 9:6.

Boston sorgte mit fünf Runs im neunten Inning für die Entscheidung im Spiel. Rafael Devers, Steve Pearce und Xander Bogaerts erzielten die dazugehörigen Basehits. Zuvor gelang dem 35-jährigen Pearce mit einem Solo-Homerun im achten Inning der 4:4-Ausgleich im Spiel.

In der Best-of-Seven-Serie führen die Red Sox nach dem Auswärtserfolg 3:1. Mit einem Sieg im nächsten Spiel könnte sich Boston den Meistertitel sichern. Das fünfte Spiel der Finalserie wird am Sonntag erneut im Dodger Stadium in Los Angeles ausgetragen.