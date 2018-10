Stadt nutzt Finanzportal für Kreditaufnahme

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Stadtverwaltung Wriezen übernimmt einmal mehr eine Vorreiterrolle in Brandenburg. Darauf verwiesen Bürgermeister Kasten Ilm (CDU) und Kämmerin Angelika Kerstenski am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Letztere hatte für die in diesem Jahr vorgesehene Kreditaufnahme erstmals Angebote über Capveriant, einem Finanzportal für öffentliche Finanzierung, eingeholt. „Das ist effektiver“, sagte sie und verwies in dem Zusammenhang insbesondere auf die Zeitersparnis, weil Daten wie zum Beispiel gewünschte Kreditsumme, Laufzeit und Zahlungsrhythmus nur einmal eingegeben und nicht einzeln abgefragt werden müssen.

An der Ausschreibung, die zur Mittagszeit beendet wurde, hätten sich fünf Banken beteiligt, berichtete Angelika Kerstenski. Die Zeit bis zur Sitzung am Abend habe sie dann zur Analyse genutzt. Das Ergebnis war über den Bürgermeister als Tischvorlage den Stadtverordneten vorgelegt worden. Darin empfahl die Kämmerin, das Darlehen in Höhe von einer Million Euro bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aufzunehmen, weil diese mit den von der Stadt vorgegebenen Eckdaten den besten Zinssatz von 0,629 Prozent effektiv abgegeben hatte. Der dazu ebenfalls vorgelegten Übersicht war zu entnehmen, dass die ILB auch das einzige Institut war, dass den Zinssatz über Nacht halten würde.

„Die meisten Banken wollen das Risiko möglicher Kursschwankungen in der Zeit nicht übernehmen“, erläuterte Angelika Kerstenski. Eine der Banken habe ihr Angebot gerade mal für eine Stunde zugesichert. Sollten die Stadtverordneten ihrem Vorschlag folgen, würde sie am Freitag auch etwas früher im Büro sein, um den Kredit zu den gewünschten Konditionen abzuschließen. Dies müsse sowohl über das Finanzportal im Internet als auch per Telefon erfolgen. Daraus ergebe sich letztlich die Dringlichkeit der Tischvorlage. „Mit normaler Ladungsfrist ist so etwas nicht händelbar“, so die Kämmerin.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Jutta Werbelow lobte die „sehr gute und transparente Anlage“ und fügte hinzu: „Die Kita Lüdersdorf ist zwar so gut wie fertig, aber wir hatten beschlossen, für den Bau in Vorleistung zu gehen und später einen Kredit aufzunehmen.“ Und Robert Masche (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch, kurz BWBO) fragte, ob das Darlehen tatsächlich in zehn Jahren getilgt sei. Laut Angelika Kerstenski bleibt zwar eine Restschuld in Höhe von etwa 38 000 Euro, aber bisher sei der Restbetrag jeweils mit der letzten Rate getilgt worden. Die 17 anwesenden Stadtverordneten stimmten der Kreditaufnahme dann einstimmig zu.

Tags darauf bestätigte die Kämmerin auf Nachfrage dieser Zeitung, dass der Kredit wie gewünscht zustande kommt. „8.34 Uhr war alles klar“, sagte Angelika Kerstenski. Das Angebot der Landesinvestitionsbank war bis 9 Uhr gültig.