Schönheiten unserer Heimat in Aquarellen

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Zum 20. Mal hat der Müllroser Schlaubetal-Verlag den Kunstkalender „Zwischen Oder und Spree“ herausgegeben. Für die Ausgabe 2019 hat die Malerin Ines Jaitner aus Müncheberg zwölf Aquarelle gemalt, welche Motive aus der gesamten Region zwischen Oder und Spree zeigen.

Von Müllrose aus in alle Welt – dieses Motto ist keinesfalls übertrieben, wenn vom Kunstkalender „Zwischen Oder und Spree“ die Rede ist. Denn die großformatigen Kalender mit ihren farbenfrohen Aquarellen schmücken längst nicht mehr nur Stuben und Büros hier in der Region. Per Post gehen sie jedes Jahr nach Dresden, Osnabrück, München und bis nach Kanada. Zu Menschen, die sich der Region besonders verbunden fühlen. Weil sie mal hier gelebt haben. Weil sie hier Urlaub gemacht haben. Oder weil hier Menschen leben, die ihren Verwandten und Bekannten in der Ferne eine besondere Freude machen möchten.

Und Freude macht der Kalender beim Betrachten auf jeden Fall. Auch die jüngste Auflage für das Jahr 2019. Thomas Kühl ist es nämlich erneut gelungen, in unserer Heimatregion besonders schöne Motive für den Kunstkalender zu finden. Motive, die er fotografiert und die Fotos dann weitergegeben hat an die in Müncheberg lebende Malerin Ines Jaitner. Mit dem Auftrag, diese Motive auf zwölf Aquarellen festzuhalten – exklusiv für den Kalender „Zwischen Oder und Spree“. Herausgegeben wird der Wandkalender jetzt bereits zum 20. Mal von der Schlaubetal-Druck Kühl OHG & Verlag in Müllrose.

Deren Geschäftsführer Thomas Kühl hat gezielt Motive in der gesamten Region gesucht und gefunden. Das Schlaubetal und Eisenhüttenstadt sind genauso vertreten wie Beeskow und Groß Schauen, Frankfurt und Bad Saarow, Fürstenwalde und Schön­eiche. Unter den einzelnen Aquarellen steht zwar der Name des Aufnahmeortes, nicht aber der der Sehenswürdigkeit. Warum? „Wir haben die genauen Bezeichnungen weggelassen, damit die Leute sich selbst auf die Suche begeben und die Motive für sich entdecken können“, erklärt Thomas Kühl. Dass eine solche Suche viel Freude machen kann, weiß er aus Erfahrung. „Ich bin ja jedes Jahr unterwegs auf der Suche nach Motiven“, erzählt er. Dabei erfahre er stets aufs Neue, wieviel Schönes unsere Heimat zu bieten habe. Das sei ihm auf dem Dorfanger in Hohenwalde nicht anders gegangen als im Kleinen Spreewald nahe Schöneiche. Nur den Müllroser Gildebaum – den musste er nicht suchen, der steht direkt vor seinem Fenster. Diesen diesmal im Kalender zu verewigen, sei „mein ganz persönlicher Wunsch“ gewesen.

Mit dem Kunstkalender unterstützen Thomas Kühl und sein Verlag auch die beauftragten Künstler. Diese malen die Bilder exklusiv für den Kalender und erhalten dafür ein festes Honorar. Die Originalbilder bleiben Eigentum der jeweiligen Künstler und dürfen von diesen auch verkauft werden.

Preis: 12 Euro, Verkauf: Buchhandlungen der Region, Schlaubetal-Information Müllrose