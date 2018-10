Thomas Messerschmidt

Damsdorf (MOZ) Wer Spaß am „Spuk im Moor der gequälten Seelen“ und „Die Nacht der verlorenen Seelen“ hatte, kann sich auf „Hexen und Vampire - Spuk an der Fenne“ freuen. Mit diesem Motto geht die legendäre Halloweenwanderung in Damsdorf in die 13. Runde. Wegen der aufwendigen 750-Jahrfeier im September gab es Überlegungen die Tradition auszusetzen, doch spätestens mit dem Festumzug wurde mittels Schaubild und Plakat klargestellt: „30. Oktober Halloween an der Feuerwehr Damsdorf mit Gruselwanderung um das Fenn.“ Aufatmen bei Hunderten Fans. Am riesigen Lagerfeuer ist es immer so gemütlich, dank der Suppenkessel so köstlich und bei den Wanderungen so herrlich gruselig. Außerdem gilt ja die 13 – die Zahl der Verschwörung und des Teufels – als besondere Verpflichtung für den schaurig-schönen Spaß, für den der Feuerwehrverein Damsdorf seit seinem Gründungsjahr 2006 federführend ist. Dessen Vorsitzender Uwe Lüdecke verspricht: „Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf ein schauriges Abenteuer am Fenn und an der Feuerwehr freuen.“ Sabine Neute und ihre Helfer sorgen dafür, dass sich wieder allerlei gruselige Gestalten um das Damsdorfer Fenn tummeln. Letzter Termin für den Kartenvorverkauf zu den Gruselwanderung ist der 23. Oktober von 18 bis 19 Uhr an der Feuerwehr in Damsdorf. Los geht die Halloween-Party dann am 30. Oktober um 17.30 Uhr mit dem Fackelumzug. Die Halloweenwanderungen starten um 18 Uhr. Verkleiden lohnt: die besten Kostüme werden prämiert. Übrigens: Wer Lust hat, kann am 28. Oktober ab 11:00 Uhr zum Kübisschnitzen an der Feuerwehr kommen und mitmachen. Hier entsteht die wunderbare Deko für den Grusel-Weg.