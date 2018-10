Neues Mobiliar für das Thaer-Museum

Anett Zimmermann

Möglin (MOZ) Die Thaer-Gedenkstätte in Möglin hat am Freitagvormittag neue Möbel für den Eingangsbereich erhalten. Tischlermeister Stefan Seidel und Geselle Leon Poesch von der in Petershagen-Eggersdorf ansässigen Firma Dinter brachten die vormontierten Module und bauten diese dann auch weiter auf. In den Schränken sollen künftig die Publikationen der Fördergesellschaft Albrecht Daniel Thaer ausgelegt werden, sagte Heike Gräfe. Sie leitet die Gedenkstätte, die an das Leben und Wirken des Begründers der modernen Landwirtschaft Albrecht Daniel Thaer (1752–1828) erinnert.

Finanziert wird das Mobiliar im Rahmen des Projekts „Thaer-Forum“, einer neuen Veranstaltungsreihe, die das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg fördert. Neben einer ersten Diskussionsrunde im September laufen zurzeit auch zwei Befragungen – von Besuchern und Landwirten.

Thaer-Gedenkstätte in Möglin, Hauptstraße 10, Telefon 033456 35164. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr (auch am Reformationstag). Internet: www.albrecht-daniel-thaer.org.