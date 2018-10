Therapie in Wohnortnähe

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) „Aus der Region – für die Region.“ So lautet das Motto für das Tumorzentrum des Landes Brandenburg am Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Bei einem Besuch hat sich Landrätin Karina Dörk über die Aufgaben des Tumorzentrums informiert. Mit ihr sprach Eva-Martina Weyer.

Frau Dörk, in der Uckermark erkranken fast 1000 Menschen pro Jahr an Krebs. Darüber hat der Leiter des Tumorzentrums, Professor Matzdorff, informiert.

Ja, und ich bin beeindruckt von dieser Zahl und erschrocken, dass von den nach 1960 geborenen Menschen 60 Prozent im Laufe ihres Lebens an Krebs erkranken. Auch ich könnte zu den Betroffenen gehören.

Welchen Eindruck haben Sie vom Tumorzentrum im Asklepios Klinikum gewonnen?

Es ist erstaunlich, was Ärzte und Schwestern hier aufgebaut haben und wie engagiert sie ihre Ziele verfolgen. Dass man sich als schwer Erkrankter in der Nähe seines Wohnortes so gut versorgt fühlen kann, ist beruhigend. Das habe ich so nicht gewusst. Wir müssen in der Uckermark viel mehr Werbung für dieses Tumorzentrum machen, damit alle von dieser Rundum-Versorgung erfahren.

Die Ärzte haben Ihnen aber auch von Problemen in der Versorgung erzählt.

Genau. Ich habe einige Aufgaben zur Kenntnis genommen. So habe ich mir notiert, dass das Tumorzentrum eine bestimmte Anzahl von Patienten nicht überschreiten darf in der Behandlung. Die Ärzte helfen natürlich trotzdem, auch wenn die vorgegebene Fallzahl überschritten ist. Doch wenn ich von einer 170-prozentigen Überschreitung höre – das geht gar nicht. Da müssen wir gucken, wo wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung ansetzen können, dass sich die Zahlen am tatsächlichen Bedarf orientieren. Man kann nicht sagen: Ihr Budget ist erreicht, die nächsten 70 Prozent werden nicht behandelt.

Wie sehen Sie das Zentrum im Landesentwicklungsplan?

Wir müssen eine Planungsregion mit Berlin bilden. Da darf der ländliche Raum nicht ins Hintertreffen geraten. Wichtig ist es, zum Beispiel mit derCharité zusammenzuarbeiten, wie es Schwedt schon macht. Aber wir brauchen in der Uckermark eine andere Vorgehensweise, weil man hier nicht den Maßstab von Berlin anlegen kann. Wir haben eine ganz andere Altersstruktur als Berlin.

Es gibt zwei Tumorzentren in der Region, das in Schwedt und das in Eberswalde, wo der Landkreis Mitgesellschafter ist. Können Sie gleich zwei Zentren unterstützen?

Ich bin Landrätin der Uckermark und genauso zuständig für die Häuser der Gesellschaft für Leben und Gesundheit GLG in Eberswalde und Angermünde, wie für Asklepios in Schwedt und für die Sana-Klinik in Templin. Den Patienten interessiert doch nicht, ob da GLG oder Asklepios drauf steht. Er will gesund werden.

Aber der Landkreis ist Mitgesellschafter der GLG.

Richtig, und in der GLG bin ich Aufsichtsratsmitglied und entscheide mit. Bei Asklepios nicht, das betrachte ich als Landrätin von Außen. Aber ich unterstütze, wo meine Hilfe notwendig ist. Es gibt ja auch eine gute Kooperation zwischen den Häusern in Schwedt und Eberswalde, sodass unsere Krankenhauslandschaft auf hohem Niveau arbeitet.

Sie haben mit Patientinnen gesprochen, die im Tumorzentrum Schwedt behandelt werden. Was haben sie berichtet?

Diese Gespräche haben mich sehr bewegt. Ich habe erfahren, dass sich die Frauen auf der Station gut aufgehoben fühlen. Sie haben sowohl die ärztliche als auch die pflegerische Versorgung und Betreuung gelobt.

Welchen Stellenwert hat die Gesundheitswirtschaft generell im Landkreis Uckermark?

Einen sehr hohen. Ich bin froh, dass wir Krankenhäuser in allen vier großen Städten haben, die gut aufgestellt sind. Ich hoffe sehr, dass künftige Planungen seitens des Landes nicht zu Einschnitten führen. Wichtig ist, dass wir die Kräfte bündeln, um Ärzte in der Region zu halten und neue gewinnen zu können. Gleiches gilt für die Pflegeberufe.