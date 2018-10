Brandenburg ist Schlusslicht bei Start-up-Unternehmen

dpa

Brandenburg (dpa) In Brandenburg werden im bundesweiten Vergleich besonders wenige Start-ups gegründet.

Das geht aus dem jüngst in Berlin vorgestellten Start-up-Monitor 2018 des Bundesverbandes Deutsche Startups hervor. Von rund 1500 untersuchten Start-ups in Deutschland hatten zuletzt gerade einmal 1,0 Prozent ihren Sitz in Brandenburg - das sind genauso viele wie im deutlich kleineren Saarland.

Der Verband sehe keinen steigenden Trend in Brandenburg, verglichen mit der Dichte von jungen, innovativen Firmen in anderen Bundesländern, erklärte Verbandssprecher Paul Wolter. Zum Vergleich: Der Anteil von Nordrhein-Westfalen lag zuletzt bei 19,0 Prozent, auf Berlin entfielen 15,8 Prozent.