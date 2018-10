Barnimer Start-up expandiert mit Seifen-Herstellung

dpa

(dpa) Dieser Anblick lässt Beobachter das Gesicht verziehen: Patrick Gansen leckt an einem Stück Seife.

Dann nickt der 35 Jahre alte Firmengründer zufrieden. „Das ist der Kusstest. Wenn es an der Zungenspitze brennt, ist der Verseifungsprozess noch nicht abgeschlossen, die Seife damit noch zu sauer“, erklärt der Chef des Barnimer Start-up-Unternehmens Mara Kosmetik GmbH.

Der gebürtige Berliner muss es wissen. Hat er sich doch in den vergangenen Jahren intensiv mit der Seifenherstellung beschäftigt. „Mein Anspruch sind hautfreundliche, umweltverträgliche Seifen ohne chemische Zusätze, die pflegen“, sagt er. 13 unterschiedliche Hand- und Körperseifen fertigen die sieben Mara-Mitarbeiter inzwischen im Kaltsiedeverfahren. Verwendet werden erwärmte Bio-Lebensmittelöle wie Oliven-, Raps- oder Sonnenblumen-Öl. Dazu kommt eine Lauge aus Ätznatron und Wasser. Das Ganze wird mit einem Riesen-Pürierstab in einem großen Edelstahltopf verrührt und in Holzkästen gegossen. „Holz speichert die Wärme, die für die 24 Stunden dauernde Verseifung notwendig ist“, erläutert Gansen.

Die Zutaten sind nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg biozertifiziert. Alle Rezepturen seien von einem unabhängigen Labor sicherheitsbewertet worden, bestätigt die Kammer, die das Start-up-Unternehmen in diesem Jahr mit dem Gründerpreis Barnim-Uckermark ausgezeichnet hat. „Die Firma konnte sich dank hoher Qualität gut durchdachter Produkte schnell am Markt etablieren. Gansen hat als Gründer und Geschäftsführer zudem in Rekordzeit ein eigenes, bundesweites Logistiknetz aufgebaut“, lobt der IHK-Referent Unternehmensbetreuung, Steffen Bartz.

Für das Land Brandenburg sind solche jungen Firmen mit innovativer Geschäftsidee die Ausnahme. Nach dem jüngst in Berlin vorgestellten Start-up-Monitor 2018 des Bundesverbandes Deutsche Start-ups werden in Brandenburg im bundesweiten Vergleich besonders wenige Start-ups gegründet. Von rund 1500 untersuchten Neugründungen in Deutschland hatten zuletzt gerade einmal 1,0 Prozent ihren Sitz in Brandenburg - das sind genausoviele wie im deutlich kleineren Saarland. „Wir sehen da leider auch keinen steigenden Trend, verglichen mit der Dichte junger Firmen in anderen Bundesländern“, sagt Verbandssprecher Paul Wolter. Zum Vergleich: Der Anteil von Nordrhein-Westfalen lag zuletzt bei 19,0 Prozent, auf Berlin entfielen 15,8 Prozent.

Deutlich positiver schätzt die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg die Lage ein. Die Szene sei „dynamisch“, auch dank der dichten Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Brandenburg, sagt Geschäftsführer Sebastian Saule - ohne konkrete Zahlen zu Start-ups vorweisen zu können. „Im vergangenen Jahr haben wir 72 insbesondere technologieorientierte Existenzgründungen begleitet. Und auch in diesem Jahr läuft es gut“, sagt er. Saule verweist darauf, dass die Zahl der Gründerstipendien im Verhältnis zur Zahl der Studenten bundesweit in Brandenburg am höchsten sei. „Das Interesse an der Gründung von Start-ups wächst vor allem im Hochschul-Umfeld, insbesondere in der It- und der Gesundheitswirtschaft.“

Dass sich die Produkte der Mara Kosmetik GmbH so schnell am Markt etablieren, ist wohl vor allem Gansens beruflicher Vorgeschichte zu verdanken. Der gelernte Kellner und Flughafen-Servicemitarbeiter hat ein paar Jahre zunächst im Vertrieb, später deutschlandweit als Handelsvertreter großer Firmen gearbeitet und dabei zahlreiche Kontakte geknüpft.

Gerade ist die Mara Kosmetik GmbH in eine größere Halle in einem Bernauer Gewerbegebiet gezogen. „Wir expandieren, da wir bei einer großen Supermarktkette gelistet sind und höhere Stückzahlen brauchen“, bestätigt Gansen, der für dieses Jahr einen Umsatz von einer knappen halben Million Euro erwartet. Handgemacht soll die Seifenherstellung aber bleiben, betont er. Allerdings können jetzt bis zu 25 000 Stück Seife täglich hergestellt werden, die dann per Hand verpackt werden.