Brandenburger Kreativtage

Sandra Euent

Paaren-Glien (MOZ) Basteln, Gestalten und Modellbau stehen am 3. und 4. November im Erlebnispark Paaren im Mittelpunkt, wenn über 100 Anbieter von Bastelideen aus ganz Berlin und Brandenburg sowie darüber hinaus mit ihrem Sortiment zu den Brandenburger Kreativtagen anreisen. Beide Ausstellungshallen des Erlebnisparks bieten den Besuchern an diesen Tagen eine Vielfalt spezieller Angebote, welche so in einem „normalen“ Kaufhaus – auch in der bastelintensiven Vorweihnachtszeit - nicht zu finden sind. Den Charme der Veranstaltung macht auch die Möglichkeit aus, selbst kreativ zu werden und nicht nur sehr ungewöhnliche, fertige Produkte einkaufen zu können. Die Augen aller Modellbaufans werden im Modellbaubereich leuchten. Sehen, Staunen und Mitmachen geht am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro und Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen frei. Wochenendticket 8 Euro.