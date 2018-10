Russische Folklore mit Mladuschka

Antje Jusepeitis, Volkmar Ernst

Neuholland (MOZ) Das Musikensemble Mladuschka aus Kaliningrad tritt am Sonntag, 28. Oktober, um 14 Uhr in der Kirche Neuholland auf. Gäste können sich auf mitreißende, russische Folklore freuen.

Anlass für die diesjährige Einladung nach Neuholland ist unter anderem der 60. Jahrestag der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr von Neuholland.

Neuholland und Kaliningrad verbindet seit Jahren eine Freundschaft, die der ehemalige Neuholländer Ortsbürgermeister, Gerhard Steger, ins Leben gerufen und aufrechterhalten hat.

Mit dem Kaliningrader Gebiet verbinden den Neuholländer Kindheitserinnerungen und inzwischen eine rund 20 Jahre währende Freundschaft.

Am 19. Januar 1938 kam Gerhard Steger in Gumbinnen, einem kleinen Örtchen im damals deutschen Königsberger Gebiet in Ostpreußen, zur Welt. Der Vater war im Krieg. Die Mutter floh von dort mit den Kindern nach Waren/Müritz.

Gerhard Steger wollte wissen, wo er geboren ist, wie sich die Region entwickelt hat. Daraus hat sich eine feste Partnerschaft zu sozialen Einrichtungen entwickelt. Steger hat über die Jahre viele Mitstreiter mobilisieren können, um Krankenhäuser, Sozialstationen, Kindereinrichtungen und Jugendclubs im Kaliningrader Gebiet mit Sach- und Geldspenden zu unterstützen. Auch dem Kinderensemble Mladuschka hilft er gern.

Den Auftritt des Ensembles am Sonntag kann der Neuholländer, der im Januar 80 Jahre alt geworden ist, durchaus als nachträgliches Geschenk und Dankeschön an ihn verstehen. Sein Geburtstag ist eines von zahlreichen Jubiläen, weshalb sich Gerhard Steger besonders freut, die Gäste und Freunde aus Kaliningrad empfangen zu können und mit ihnen ein wenig zu feiern: 60 Jahre Feuerwehr Neuholland, 25 Jahre Mladuschka, der 70. Geburtstag von Lydia Dunajewa und der 35. von Tanja Fedotowa, den Ensemble-Leiterinnen. „Sie wollten mit den Kindern und Jugendlichen unbedingt nach Deutschland kommen, um aufzutreten“, erzählt Gerhard Steger. Als Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr hat er für den Empfang der elf Mädchen, zwei Jungs, des Musikers Dima, der beiden Chorleiterinnen sowie zwei Busfahrer das Gerätehaus zur Verfügung gestellt bekommen. Zwei Kleinbusse mit den Mladuschkas trafen am Freitagabend in Neuholland ein.

Nach der Verköstigung stand die kleine Videoschau des ersten Mladuschkas-Auftritts vor 20 Jahren auf dem Ponyhof Neuholland auf dem Programm, bevor es zur Nachtruhe ging. Gerhard Steger fand genügend Gastfamilien, bei denen die Ensemblemitglieder bis zum Sonntag privat übernachten können.

Der Sonnabend ist für einen Berlin-Besuch reserviert. Für allerbeste Verständigung sorgt die frühere Lehrerin Edeltraud Spiering, die Gerhard Steger seit vielen Jahren bei Fahrten ins Kaliningrader Gebiet begleitet.

Am Sonntag nach dem Auftritt reisen die russischen Besucher zurück nach Kaliningrad. Gerhard Steger hofft, Ende November nach Kaliningrad zum Festakt 25 Jahre Mladuschka reisen zu können. „Das wäre wirklich schön, es wäre meine 30. Fahrt dorthin.“

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag in Neuholland ist frei. Spenden, mit denen die Arbeit des Ensembles unterstützt wird, sind willkommen.

Spendengelder können auch an den Verein „Anthropos – Für die Kinder dieser Welt“ überwiesen werden. Der Verein ist unter anderem im Kaliningrader Gebiet, in München, Berlin und Sonneberg aktiv. Über ihn hatte Steger die Hilfsgüter verteilt.

Bankverbindung: Stadtsparkasse München, IBAN DE 87, 7015 0000 0029 21 51 00, BIC SSKMDEMM