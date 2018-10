Verein bekommt Integrationspreis

dpa

Berlin (dpa) Erst psychologische Hilfe für Geflüchtete, dann Integrationsarbeit zum Nutzen der Gesellschaft: Das ist der Ansatz eines Hilfsprojekts, das in diesem Jahr mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet wird.

„Brückenbau - Vielfalt begegnen!“ heißt die Kooperation der Berliner Hilfsorganisation IsraAid Germany und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verleiht den mit 10.000 Euro dotierten Preis am Montag in Berlin. „Wir möchten die geflüchteten Menschen motivieren, einen positiven Beitrag zur deutschen Gesellschaft zu leisten“, sagte ein Sprecher von IsraAid Germany der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Für die Organisation arbeitet ein ungefähr 25-köpfiges Team aus Psychologen, Sozialarbeitern und Kunsttherapeuten mit Geflüchteten - es sind Menschen mit arabisch-israelischen, jüdisch-israelischen und deutschen Wurzeln. Sie betreuen nach Angaben des Sprechers geflüchtete Menschen in ungefähr 25 Erstaufnahmeeinrichtungen in Berlin, Brandenburg und Frankfurt. Dabei geht es zum Beispiel um die Bewältigung von Kriegstraumata, aber nicht nur: In Einzel- und Gruppengesprächen thematisieren die Mitarbeiter zum Beispiel die Beziehung zwischen den Geschlechtern, Sexualität und Frauenrechte.

Seit der Gründung 2015 bis zum Sommer 2018 habe der Verein mit mehr als 12.000 Geflüchteten gearbeitet, um deren psychisches Wohlbefinden zu verbessern, sagte der Sprecher. „Wir unterstützen zwar einerseits Geflüchtete, aber unser zweiter Partner ist die deutsche Gesellschaft. Es geht uns um das Wohlbefinden beider Seiten.“ Toleranz unter Andersgläubigen zu vermitteln, sei ein zentrales Anliegen.

Um die Integration zu fördern, verfolgt IsraAid Germany den Ansatz, Neuankömmlinge aus der passiven Rolle des Hilfsbedürftigen herauszuholen. In sogenannten „Leadership“-Gruppen bringen Geflüchtete mit Unterstützung der Organisation eigene Hilfsprojekte in Gang, zum Beispiel für Obdachlose, in Altenheimen und Krankenhäusern, hieß es. Dieses gesellschaftliche Engagement dürfe man von Geflüchteten durchaus auch erwarten.

Mehrere Geflüchtete sind den Angaben zufolge nach der ersten psychologischen Hilfe inzwischen Teil des Projekts geworden: „Wir haben uns im Jahr der Gründung 2015 das Ziel gesetzt, bis 2018 30 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund zu beschäftigen“, sagte der Sprecher. Dieser Anteil sei inzwischen erreicht.

Finanziert wird die Arbeit der Organisation laut Angaben unter anderem von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, vom Bundesfamilienministerium, von „Aktion Deutschland hilft“, vom American Jewish Comitee und privaten Spendern.

Für den Nationalen Integrationspreis wurde das Projekt vom Zentralrat der Juden in Deutschland vorgeschlagen. Ausgewählt hat es eine Jury, der unter anderem der Fußballprofi Sami Khedira, der Autor Ahmad Mansour und die ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth angehören. Im Vorjahr war der Preis an die Stadt Altena gegangen.