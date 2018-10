DSGVO: Anonymität am Klingelschild gibt’s nur auf Wunsch

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Eine Nachricht aus Österreich hat Hauseigentümer in Deutschland vergangene Woche aufhorchen lassen. Wegen möglicher Probleme mit dem Datenschutz hatte eine Wiener Wohngungsgesellschaft angekündigt, die Namen von 220 000 Klingelschildern entfernen zu wollen. In Oberhavel ist damit allerdings nicht zu rechnen.

„Für uns käme die Entfernung der Namensschilder überhaupt nicht infrage“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ (WGH), Hartmut Schenk. „Es ist sowohl im Interesse des Vermieters als auch des Mieters, dass Briefkästen und Türen namentlich gekennzeichnet sind, so Schenk. „Vor allem für die Post, den Rettungsdienst und die Feuerwehr ist es wichtig, zu wissen, wo die Leute wohnen. Wir tragen auch als Vermieter Verantwortung dafür, dass den Menschen in Not schnell geholfen werden kann.“ Schenk sagt, er würde nur bei Prominenten, die ein berechtigtes Interesse auf Anonymität geltend machen können, erlauben, anstelle des Namens eine Nummer an der Wohnungstür anzubringen. „Allerdings ist an uns solch ein Wunsch noch nie herangetragen worden“, so der WGH-Chef.

Auch dem Geschäftsführer der Mietervereinigung Nord in Oranienburg, Helmut Heiss, sind entsprechende Wünsche bislang nicht bekannt geworden. „Wir haben 3.000 Mitglieder und ich arbeite seit zwölf Jahren hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich mal jemand an uns gewandt hat, der seinen Namen nicht an der Tür lesen wollte.“ Sollte es aber entsprechende Forderungen geben, geht Heiss davon aus, dass ihnen auch nachgekommen werden muss. „Mir ist keine gesetzliche Pflicht bekannt, dass ein Name an der Tür stehen muss.“ Schließlich gebe es auch Wohnungseigentümer, die auf eine entsprechende Ausweisung verzichten.

Dem Wunsch der Mieter würde indes der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Oranienburg (Woba), Bernd Jarczewski, entsprechen. „Wenn jemand der Meinung ist, anonym wohnen zu wollen, muss er selbst zusehen, wie er damit zurechtkommt.“ Die Woba selbst wisse ja, wo wer wohnt. Ansonsten beschäftige ihn das Thema nicht. „Uns sind solche Wünsche auch noch nicht untergekommen.“ Das Gleiche gilt für die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB), die deshalb auch keine Veranlassung sieht, sich zu dem Thema zu positionieren. „Die Kollegen aus Wien sind uns eher dadurch bekannt, dass sie seit Jahrzehnten auch in der Innenstadt einen ausgewogenen und für alle Einkommensgruppen bezahlbaren kommunalen Wohnungsbestand pflegen. Darin sehen wir für den Metropolenraum Berlin ein eher wichtiges Thema und glauben, dass die Stadt Hennigsdorf dabei durchaus eine Vorreiterrolle im Norden Berlins spielt“, erklärte HWB-Geschäftsführer Holger Schaffranke. Ansonsten werde der Datenschutz der Mieter im notwendigen Rahmen natürlich berücksichtigt.

Die Oberhavel Kliniken raten indes davon ab, auf Namensschildern an Wohnungstüren zu verzichten. „Die Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, in einem medizinischen Notfall rasch die erforderliche Hilfe zu leisten und Leben zu retten. Dazu müssen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes selbstverständlich schnell und zügig zur hilfesuchenden Person gelangen. Wir gehen davon aus, dass das Fehlen von Namensschildern an Wohnungstüren die Arbeit des Rettungspersonals, gerade in Mehrfamilienhäusern, sicherlich erschweren würde“, erklärte Kliniken-Sprecherin Kerstin Neubauer.