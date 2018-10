Schlägereien nach der Lichternacht

Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Zu mehreren handfesten Streitigkeiten ist es am späten Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend in der Oranienburger Innenstadt nach der Lichternacht gekommen.

Zwei Personengruppen gerieten in der Nähe des Rummels nach erheblichem Alkoholgenuss zunächst verbal in Streit. Daraus entspann sich eine Rangelei, so die Polizei. Dabei schlugen und traten drei angetrunkene Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren gemeinsam auf zwei andere Personen ein, die verletzt wurden. Eines der Opfer erlitt eine Platzwunde am Auge und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Oranienburg gebracht. Der andere hatte eine Schwellung am Kopf, konnte aber nach Hause entlassen werden, so die Polizei. Handgreiflich wurde ein 17-jähriger Beteiligter auch gegenüber einem Beamten, dem er ins Gesicht griff. Verletzt wurde der Polizist nicht. Der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und später an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Zu viel Alkohol hatte schon zuvor dazu geführt, dass ein Streit eskalierte. Ein nach Polizeiangaben volltrunkener Besucher der Lichternacht hatte zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem Schausteller des Festes. Nachdem dieser sich dann in seinen Wohnwagen zurückgezogen hatte, zerstörte der 22-Jährige eine Scheibe des Anhängers, um den Schausteller wieder herauszulocken. Als die Polizei eintraf, griff der junge Mann die Beamten an. Zur Ausnüchterung wurde er in Gewahrsam genommen. In der Polizeiinspektion ging der Betrunkene erneut auf die Polizisten los. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.