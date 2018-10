Platz für bis zu 500 Inhaftierte

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Was die Insassen und Zeitzeugen des ehemaligen Schwedter NVA-Gefängnisses berichten, interessiert auch fast 30 Jahre nach der Auflösung der Einrichtung noch viele Besucher. Zur letzten Führung des Vereins, der sich um die Erinnerung und Aufarbeitung dieser Geschichte bemüht, kamen 18 Besucher. Jeden Monat lädt der Verein zu öffentlichen Führungen ein. Mitglieder erklären und zeigen, was heute nicht mehr zu sehen ist und schildern, was sie erlebt haben.

Henry Folesky ist mit seiner Frau aus Altenhof angereist, um sich selbst ein Bild von dem berüchtigten Knast zu machen. „Die Führung war für mich sehr interessant. Ich kannte den berüchtigten Armeeknast 1330 Schwedt nur vom Hörensagen zu Armeezeiten.“

Aufmerksam verfolgte er die Ausführungen von Thomas Welz zur Größe des Gefängnisses. Er rechnete vor, dass der Strafarrest zunächst für 150, später 300 Plätze vorgesehen war. Als die Dummheiten und Straftaten in der NVA in den 70-er und 80-er Jahren zunahmen, waren die Unterkünfte mit bis zu 350 Strafgefangenen belegt. Hinzu kamen bis zu 150 NVA-Angehörige, die zur Disziplinierung bis zu drei Monate lang in die benachbarte Disziplinareinheit versetzt wurden. Bis zu 500 Soldaten saßen also zeitgleich in Schwedt hinter Gittern.

Jürgen Neumann aus dem Wartburgkreis bei Eisenach war gerade bei seiner Tochter in Schwedt zu Besuch. „Ich habe als Grenzsoldat in der NVA gedient. Ich wollte unbedingt einmal hierher und sehen, was mich wirklich erwartet hätte. Ich fand die Führung sehr spannend“, sagte er. Um den Teilnehmern möglichst eindrücklich zu vermitteln, was Schwedt bedeutete – was bei vielen inzwischen abgerissenen Gebäuden und und neu gebauten schwer ist – hat sich der Verein eine Beatbox angeschafft, auf der sie während der Führung Zitate von Häftlingen abspielen.

Die Führung führte auch zur erhalten gebliebenen Wache der Strafarrests, die heute an einen Motorradclub vermietet ist, sowie zum letzten erhaltenen Wachturm, den der Besitzer des Geländes allein restauriert hat. Vereinsvorsitzender Detlef Fahle informierte darüber, dass die Ausstellung der Gedenkstätte noch ohne Strom und Licht sei und über keine Toilette für Besucher verfüge.