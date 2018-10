Dachstuhl in Flammen: Sechs Familien in Kremmen evakuiert

Heike Weißapfel

Kremmen (MOZ) Die Rauchschwaden waren weit über Kremmens Innenstadt hinaus zu sehen und zu riechen. In der Ruppiner Straße ist am Sonntagmittag in einem Dachstuhl Feuer ausgebrochen.

Es gab aber ersten Angaben zufolge weder unter den Hausbewohnern noch den Feuerwehrleuten schwere Brandopfer. Eine Bewohnerin musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden, ein Mann zog sich eine Brandblase zu.

Die Ursache des Brandes war am Sonntag noch unklar, Ermittler sichern am Montag noch Spuren. Auch die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Kremmen, Sommerfeld, Staffelde, Flatow und Vehlefanz eilten zur Hilfe vor Ort. Neben der Kremmener Drehleiter wurde auch das Leegebrucher Drehleiterfahrzeug zur Unterstützung herbeigerufen.

Den ganzen Nachmittag über waren 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Denn die Häuser stehen in der Altstadt dicht an dicht.

Die sechs Familien des betroffenen Gebäudes konnten nicht in ihre Haushalte zurück. Eine Familie nahm nach Polizeiangaben eine Notunterkunft in Anspruch, andere kamen privat unter. Die direkten Nachbarhäuser waren kurzzeitig evakuiert worden, die Bewohner konnten aber wieder in ihre Wohnungen. Ab 16.30 Uhr war auch die Straße wieder frei.