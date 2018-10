MOZ

Bernau (MOZ) Zu einem Autounfall, an dem drei Personenwagen beteiligt waren, kam es am Sonntag kurz nach Mittag auf der Wandlitzer Chaussee in Höhe der Autobahnanschlussstelle Bernau-Nord. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf insgesamt etwa 35 000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache liegen noch keine Angaben vor.