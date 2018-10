Helferkreis lässt Kinderaugen strahlen

Janet Neiser

Möbiskruge (MOZ) Es ist wieder vollbracht: Der Helferkreis aus Möbiskruge und Umgebung hat in diesem Monat im ungarischen Barcs etliche Augen von Kindern und Jugendlichen strahlen lassen.

„Wieder gesund und von der 22. Tour aus dem Kinderheim in Barcs zurück, möchten wir gleich die lieben Grüße und den großen Dank an alle Spender und Sponsoren überbringen“, teilt der Helferkreis mit. „Voll Freude wurde unser Kommen erwartet und der prall gefüllte Lkw verursachte so manches feuchte Auge bei den Angestellten und Bewohnern.“

Die vielen verschiedenen Spenden – von Hygieneartikeln über Bekleidung, Spielwaren bis hin zu Lebensmitteln und Süßigkeiten – werden nach Angaben der Rückkehrer nach wie vor dringend gebraucht, da das Budget im Heim doch sehr knapp bemessen sei. „Da unsere Mission so große Unterstützung findet, werden wir auch im Oktober 2019 wieder nach Barcs fahren“, versichern die Verantwortlichen des Helferkreises.

Seit dem Jahr 2014 wird ein 40-Tonnen-Lkw für den Spendentransport genutzt. Zudem reisen zirka 15 bis 20 Menschen aus Oder-Spree mit, die die Hilfsgüter einladen, bewachen und entladen. Der Kontakt zu dem Heim, in dem zirka 120 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen leben, ist über die Jahre immer intensiver geworden.

Die Mission des Helferkreises hat vor mehr als zwei Jahrzehnten begonnen. Bereits 1993 fuhr der damalige Pfarrer mit einer Potsdamer Helfergruppe nach Rumänien. Ein Jahr später rief er gemeinsam mit Uwe Krüger einen Helferkreis ins Leben, anfangs durch Mundpropaganda und einem Presseaufruf, heißt es im Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Neuzelle. „Die Kirchenzugehörigkeit spielte und spielt keine Rolle.“

Einmal im Jahr machten sich Menschen – zunächst mit zehn bis zwölf Transportern – auf den Weg und brachten die Spenden zum Zielort, damals noch Kroatien und Ungarn. Das ungarische Roten Kreuz in Kaposvar schließlich gab den Helfern die Adresse vom südungarischen Kinderheim in Barcs. Seit 1996 fährt der Hilfskonvoi nun einmal jährlich dorthin. Trotz schwieriger Zeiten innerhalb der Gruppe ist es immer wieder gelungen, viele Menschen zum Spenden zu motivieren, sodass der Hilfstransport fortgeführt werden kann.