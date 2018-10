Hessen strafen CDU und SPD ab

Grafik zur Landtagswahl in Hessen 2018 © Foto: dpa/MMH

Guido Bohsem

Wiesbaden/Berlin (MOZ) Zwei Wochen nach der Bayern-Wahl haben Union und SPD auch in Hessen massive Einbußen hinnehmen müssen. Im Vergleich zu 2013 verloren die beiden Parteien rund zwanzig Prozent der Stimmen. Die SPD erzielte ihr bislang schlechtestes Ergebnis in einer hessischen Landtagswahl. Das Ergebnis dürfte die große Koalition im Bund in eine neue Krise stürzen.

Große Gewinner sind erneut die Grünen und die AfD. Während die Grünen ihr Ergebnis fast verdoppelten, zogen die Rechtspopulisten mit deutlich über zehn Prozent in den Wiesbadener Landtag ein. Nach den ersten Hochrechnungen blieb unklar, mit welchem Koalitionspartner der bisherige Ministerpräsident Volker Bouffier seine Regierung fortsetzen kann. Eine knappe Mehrheit war für eine Fortsetzung des schwarz-grünen Bündnisses möglich, es gibt aber auch die Möglichkeit einer Koalition mit der SPD.

Bouffier sprach von schmerzlichen Verlusten, die vor allem durch das miserable Erscheinungsbild der großen Koalition in Berlin entstanden seien. Seine Partei habe das Ziel erreicht, stärkste Partei zu werden. Auch könne keine Regierung gegen sie gebildet werden Sein SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel machte die Bundespolitik verantwortlich für das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten in Hessen.

Trotz der Verluste wollen die Spitzen von CDU und SPD an der großen Koalition im Bund festhalten. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte, es müsse sich in ihrer Partei etwas ändern – und zwar schnell. Zudem sei der Zustand der Regierung nicht akzeptabel. Die Union müsse ihre Probleme klären.