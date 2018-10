Halloween oder Luther?

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für viele Christen ist der Reformationstag einer der wichtigsten Feiertage. Weist er doch auf eine lange Tradition hin – auf die eines neu ausgerichteten Glaubens und seine Kraft zur Veränderung. Man muss nicht tief religiös sein, um das zu schätzen und zu respektieren.

Vielen Kindern und Jugendlichen ist die Bedeutung des Tages kaum bewusst. Für sie ist Halloween, vor wenigen Jahren erst aus dem Amerikanischen importiert, der spannendere Teil an diesem Tag. Gruselige Masken aufsetzen, Leute erschrecken und um eine Süßigkeit bitten – wem hat das nicht in Kinderzeiten Spaß gemacht – auch ohne Halloween. War das Grummeln der Kirche wegen dieses Unfugs noch vor 20 Jahren lauter zu hören, hat sich in mancher Pfarrstube etwas Gelassenheit breit gemacht. Richtig so. Was ist schon Halloween gegen eine 500 Jahre alte Tradition, die den Weg ebnete für Humanismus und Toleranz.