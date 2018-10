Schon Ärger um Begegnungshütte

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Arbeiten an der Begegnungshütte in Finow sind noch gar nicht abgeschlossen, da gibt es schon die erste Beschwerde. Die Hütte stehe „ganz anders als zugesagt“, echauffiert sich Dagmar Liebschwager, die in der Schulstraße wohnt und ihrem Ärger sowohl gegenüber Viktor Jede, Vorsitzender des Stadtteilvereins Finow, als auch gegenüber der Redaktion Luft gemacht hat. Die Hütte sollte, so die Finowerin, zur Eberswalder und zur Bahnhofstraße hin offen sein. „Jetzt wurde sie offenbar einfach gedreht.“ So dass der ganze Lärm in Richtung Schulstraße ginge. Liebschwager verhehlt nicht, dass sie das Projekt von Anfang an sehr kritisch sah. Gleichwohl habe sie die Info-Veranstaltungen besucht. „Dabei war eigentlich schon alles entschieden.“ Aufgrund des Spielplatzes und des üblichen Schulbetriebs sei bereits jetzt täglich unter der Woche „von 6 bis 17 Uhr Remmidemmi“ in dem Bereich. Mitunter sogar noch länger, wenn die Kinder und Jugendlichen Fußball spielen. Mit der Hütte werde sich für die Anlieger die Belastung noch erhöhen. Von den Jugendlichen, so Liebschwager weiter, wohne indes kaum einer in der Gegend. „Irgendwann muss doch mal Feierabend sein“, sagt die Finowerin entnervt.

Nancy Kersten, im Rathaus u. a. für Presseanfragen zuständig, sowie Viktor Jede widersprechen den Ausführungen Liebschwagers. Im Rahmen des Beteiligungsprojektes sei eine Öffnung der Hütte – entgegen den ursprünglichen Vorstellungen der Jugendlichen – zur Eberswalder Straße sowie zur Schule/zum Fußballfeld hin vereinbart worden. „Und genau so wurde das Vorhaben umgesetzt“, sagt Kersten. Auf diese Variante habe man sich verständigt, um einerseits die Lärmbelastung zu reduzieren (deshalb die geschlossenen Fronten zur Bahnhof- und zur Weineck-Straße) sowie andererseits eine Sicht von der Hauptstraße aus zu ermöglichen. Kersten spricht von einem „Einlenken“ bzw. „Zugehen der Schüler auf die Wünsche der Anwohner“. Insofern sei die Beschwerde „nicht nachvollziehbar“. Man könne es „eben nicht allen recht machen“, fügt Viktor Jede an. Voraussichtlich Ende November, wenn die Hütte fertiggestellt ist, soll sie mit einer kleinen Grillparty eingeweiht werden.