Polnische Reparationsforderung: Immer frostiger

Warschau/Berlin (MOZ) Ist mit der polnischen Regierung noch ein partnerschaftliches Verhältnis möglich? Noch vor kurzem hätte so eine Frage absurd geklungen. Mittlerweile aber gibt es große Zweifel, weil das Klima auf politischer Ebene immer frostiger wird.

Mit der Forderung nach angeblich ausstehenden Reparationszahlungen für den mehr als sieben Jahrzehnte zurückliegenden Zweiten Weltkrieg stellen die Vertreter der PiS-Partei in Frage, was seit 1990 zwischen dem wiedervereinten Deutschland und dem demokratischen Polen an Aussöhnung und Zusammenarbeit erreicht wurde. Man denke an die deutsche Unterstützung für die EU-Osterweiterung und den Beitritt Polens zur Nato. An den Jugendaustausch, die Städtepartnerschaften, die Investitionen der deutschen Wirtschaft. Vor allem aber an die menschlichen Kontakte und auch an das Vertrauen, das zwar nicht zwischen der Mehrheit, aber doch zwischen zahlreichen Deutschen und Polen entstanden ist.

Die führenden Vertreter der PiS-Partei werfen Deutschland vor, sich seiner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg zu entziehen. Das ist in hohem Maße irritierend. Zum Glück gibt es östlich von Oder und Neiße viele Menschen, die dazu eine völlig andere Meinung vertreten.