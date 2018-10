Słubice feiert Polens großes Jubiläum

Thomas Gutke

Slubice (MOZ) Es war eine knisternde, feierliche Atmosphäre als Monika Wolinska den Taktstock zum ersten Ton hob. In der berühmten Carnegie Hall in Manhatten hat die Professorin der Warschauer Fryderyk-Chopin-Musikuniversität schon dirigiert. Am Freitagabend trat die Maestra mit dem Brandenburgischen Staatsorchester in der Heilig-Geist-Kirche in Słubice auf. Der Anlass für das Gala-Konzert war die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens vor 100 Jahren am 11. November 1918. Das historische Datum wird dieser Tage in ganz Polen ausgiebig gefeiert – in Słubice mit einem Festkonzert, das es in Frankfurts Nachbarstadt so nur selten zu hören gibt.

Dicht gedrängt in den Sitzreihen des großen Kirchenbaus verloren sich die Zuschauer zunächst in der einfühlsam gespielten, dreiteiligen sinfonischen Dichtung „Ewige Lieder“ des polnischen Komponisten Mieczysław Karłowicz (1876–1909). Vor in weiß-rotes Licht getauchter Kulisse betraten dann gut 40 Sänger der Chöre Salutaris aus Minsk (Weißrussland) sowie Con Sono und Adoramus aus Słubice die Bühne, zudem vier Solisten. Sie führten ein Werk von Wojciech Kilar (1932–2013) auf, einem der bedeutendsten Komponisten Polens, bekannt vor allem für seine Filmmusik. Mit dem epischen „Te Deum“ bekam das Publikum ein sehr persönliches Stück Kilars zu hören – er hatte es seiner verstorbenen Frau gewidmet. Nach eineinhalb Stunden gespannten Zuhörens gab es am Ende donnernden Applaus, Bravo-Rufe und viele Blumen für Monika Wolinska. Ein denkwürdiger Beitrag – finanziert von der Stadt Słubice und privaten Spendern – zum großen polnischen Jubiläum.