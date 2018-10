Mondain-Taube erhält Bestnote

Jörn Tornow

Lieberose (MOZ) Der Kleintierzuchtverein Lieberose zeigte am Wochenende eine Ortschau in Lieberose. Ausgestellt wurden Gänse, Enten, Hühner, Tauben und Kaninchen von Züchtern aus dem Verein und Gastausstellern aus Jamlitz und Beeskow.

Laut Reimo Bramburger läuft die Kleintierzucht jedes Jahr schlechter, weil der Altersdurchschnitt so hoch ist und kaum Nachwuchs nachrückt. „Über die Zuschauerzahl können wir uns nicht beklagen – das Interesse ist da“, schätzte Bramburger ein. Der Vereinsvorsitzende züchtet Französische Rouen-Enten und die schnitten bestens ab. Die Wertung V97 steht auf einem der Zettel am Käfig. Das bedeutet „vorzüglich“. Die Enten legen ihren Schnabel unter ihren Flügel. „Für so ein Tier ist eine Ausstellung anstrengend, daher nutzen die Enten den Moment sich auszuruhen“, sagte der Entenzüchter.

Selten geworden sei die Hühnerrasse Hamburger, meint Reimo Bramburger. „Sie ist hier vertreten“. Steffen Dahlitz, der Schriftführer, erzählt: „Für den Verein ist die Ausstellung der Jahreshöhepunkt, aber die Aktiven stellen bis Januar aus“.

Siegmar Mehlow ist Hobbyzüchter aus Drachhausen und schaut sich nach einem Hahn der Rasse Amrocks um. „Damit ich keine Inzucht bekomme, nehme ich einen Hahn mit. So holt man sich anderes Blut rein.“, begründet Mehlow seinen Kauf. Er komme jedes Jahr zur Ortsschau nach Lieberose und besucht insgesamt zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr.

Bevor die Ausstellung starten konnte, haben die Preisrichter Joachim Walther und Ulf Lehmann das ganze Geflügel bewertet. Die Kaninchen begutachtete Preisrichter Gert Anders. Den Landesverbands-Ehrenpreis, die höchste Auszeichnung an diesem Wochenende, ging an Matthias Larski und seinen Tauben der Rasse Mondain. Sie bekamen die Benotung „vorzüglich“.

Horst Chriske vom Kleintierzuchtverein Neu Zauche züchtet Altenburger Trommeltauben, Niederländische Schönheitsbrieftauben, Zwerg-New Hampshire und Perlhühner. Er kommt zur Ausstellung, weil er früher mal in dem Verein Mitglied war. „Ich komme, um zu gucken und wegen des Erfahrungsaustauschs“, sagte Chriske.

Wie Reimo Bramburger berichtet, gab es in den Jahren zuvor mehr Tiere. „Wir hatten mit einem Kälteeinbruch im Februar und März zu kämpfen.“, sagte Bramburger, „das hat den Schlupf verzögert und die Kaninchen waren auch nicht in Stimmung. Daher hat sich alles nach hinten verschoben“.