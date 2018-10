Rüdnitz will bessere Internetseite

MOZ

Rüdnitz (MOZ) In erster Lesung hat sich der Rüdnitzer Hauptausschuss mit dem Haushalt für das kommende Jahr befasst. Grundsätzlich akzeptieren die Ausschussmitglieder den Entwurf, hatten jedoch noch einige Änderungwünsche. Dazu gehört die Bereitstellung von jeweils 1000 Euro für den Tag es Ehrenamtes der Gemeinde Rüdnitz sowie für den Tag der offenen Tür des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Rüdnitz. An diesem Tag sollen die beiden neuen Fahrzeuge der Feuerwehr vorgestellt werden. Mit der finanziellen Unterstützung soll ein ansprechendes Programm für die Besucher angeboten werden.

Mit Blick auf die Einführung der Vollverpflegung in der Essenversorgung der Kita plädierte Heike Menschner für den Einsatz einer zusätzlichen Kraft in der Kita. Die erforderliche Stundenzahl sollte geprüft werden, doch für die Zusatzarbeit sei auch eine Zusatzkraft erforderlich.

Darüber hinaus hat sich der Hauptausschuss für die Verbesserung der Internetseite der Gemeinde ausgesprochen und empfiehlt, dafür 4600 Euro bereitzustellen. Die Mittel sollen allerdings mit einem Sperrvermerk versehen und erst dann freigegeben werden, wenn ein Konzept für die neue Seite vorliegt. Andreas Hoffmann hatte angeregt, die Internetseite zum zentralen Kommunikationsmittel der Gemeinde zu entwickeln. Einserseits sollte sich die Darstellung der Seite automatisch an die jeweiligen Endgeräte (Smartphones, Tablets) anpassen können. Andererseits sollen neue Funktionen hinzukommen. So sei es wünschenswert, wenn zum Beispiel Rüdnitzer Vereine Informationen und Artikel eigenständig einstellen könnten. Die Regularien für den Betrieb der Seite müssten noch im Detail diskutiert werden. So könnte eine gemeindliche Redaktion die Kriterien für die Veröffentlichungen festlegen und ihre Einhaltung überprüfen. Grundsätzlich empfiehlt der Hauptausschuss diese Vorgehen, zumal die Verbesserung der Internetseite auch Bestandteil der kürzlich beschlossenen Ortsentwicklungskonzeption sei. Bedenken gab es lediglich im Hinblick auf die Absicherung der personellen Untersetzung der Seite.

Im kommenden Jahr soll laut Entwurf im Ergebnishaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 22 000 Euro erzielt werden. Mit den zusätzlichen Ausgaben, die der Hauptausschuss empfiehlt, würde das Plus zwar verringert, bliebe aber erhalten. Auch für die dann folgenden Jahre wird ein Überschuss angestrebt. (fos)