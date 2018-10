Altlandsberg als Open-Air-Geisterbahn

Riesige Party: Rund 1500 Menschen waren beim Gruselrundgang in Altlandsberg dabei. Feuer, Essen, Party, all das gab’s zum Abschluss auf dem Domänenhof. © Foto: Stephen Ruebsam

Phantasiekostüm: Claudia Kirschenbaum hatte sich in Hoppe­garten in Schale geworfen. © Foto: Margrit Meier

Margrit Meier, Stephen Ruebsam

Hoppegarten/Hönow/Altlandsberg/Müncheberg Wenn Zombies, Hexen, Phantasiefiguren unterwegs sind, aus Kürbissen schaurige Gesellen geschnitzt werden und Nachtwächter Horst Hildenbrand zum Gruselrundgang einlädt, dann ist Halloween-Zeit. Vielerorts wurde und wird gefeiert.

In Müncheberg standen große und kleine Geister Schlange, um in die von der Feuerwehr geschmückten Gruselhalle Einlass zu finden. Wem das zu schaurig war, der wärmte sich am Lagerfeuer.

Feuer, Fackeln, Lampions – die gab es auch in Altlandsberg. Vor acht Jahren hat sich Nachtwächter Horst Hildenbrand mit einer eher kleinen Schar Mutiger auf den Gruselrundgang begeben. In diesem Jahr waren es rund 1500 Mädchen, Jungen, Eltern, Großeltern, die die Open-Air-Geisterbahn, die von vielen, vielen Ehrenamtlern in der Stadt vorbereitet worden war, absolvierten. Der Tanzverein „United Dancing Angels“ hatte eigens einen Gruseltanz kreiert und heizte vor dem Start allen auf dem Marktplatz richtig ein. Überall am Wegesrand gab es gruselige Inszenierungen. Bunte Nebelschwaden an der Stadtmauer, zum Leben erwachende US-Oldtimer oder plötzlich auftauchende Feuerwehr-„Monster“. Auf dem Domänenhof hat das Team des Schlossgutes für bunte Illuminierung gesorgt, Fördergesellschaft und Brauerei hatten Feuerkörbe aufgestellt, am Brau- und Brennhaus gab es Bierbänke und warme Suppe. Und natürlich durfte auch der große Sarg mit Evelina-Äpfeln nicht fehlen, die von der Wesendahler BB Obst gespendet worden waren. Das Programm endete mit einer fulminanten Feuershow.

Begeistert waren auch die rund 100 Gäste, die ins Haus der Generationen Hoppegarten gekommen waren, um dort eine Halloween-Party zu feiern. Das Team um Leiterin Claudia Kirschenbaum lud zum Kürbis schnitzen. Viele kleine und große Zivilisten wurden mit Hilfe von Schminke und geschickten Händen zu Zombies, Hexen und Vampiren. Derweil sorgte eine Disko für die richtige Musik, spuckte eine Geisterfrau immer mal wieder Nebelschwaden durch das Haus und wurde auch hier ein Nachmittag ganz im Zeichen von Halloween verbracht.

Noch bis einschließlich Mittwoche haben alle Gruselfans die Möglichkeit, in Hönow auf dem Festplatz Berliner/Ecke Mahlsdorfer Straße zu feiern. Dort laden Schausteller zu Bauchkribbeln ein und gibt es jeden Tag ein buntes Programm. Montag ist Familientag, Dienstag, 16 Uhr, startet die Halloween-Party.