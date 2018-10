Rotary Club recycelt für den guten Zweck

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Rund 10 000 Plastikdeckel passen in die Tonnen, die ab heute an fünf Standorten in der Stadt stehen: in den Toom-Baumärkten in Nord und Süd, im Rathauscenter zwischen Nahkauf und Bäcker, in der Musikschule und in der KWU-Verwaltung in der Frankfurter Straße.

Aufgestellt hat sie der Rotary Club Fürstenwalde. Denn: Der Tonneninhalt von rund 20 Kilogramm Kunststoffdeckeln bringt beim Recycling den Erlös, von dem 20 Impfungen gegen Kinderlähmung finanziert werden können. „Ziel ist es, die Infektionskrankheit weltweit zu bekämpfen“, sagt Rotary-Präsident Rolf Hilke.

Dafür arbeitet der Club mit dem Verein „Deckel drauf“ zusammen, der ähnliche Aktionen deutschlandweit durchführt. Gesammelt werden in den Tonnen in Fürstenwalde zeitlich unbegrenzt Plastikdeckel von Getränkeverpackungen wie Kunststoffflaschen und Milchkartons.

Pfand werde bei der Rückgabe von PET-Flachen auch ohne Deckel erstattet, erklärt Gordon Starcken. Jedoch sollten für die Aktion bestimmte Deckel nicht größer als vier Zentimeter sein. Auch Kronkorken und Metalldeckel fallen raus.

Weitere Informationen: www.deckel-gegen-polio.de