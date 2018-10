Rumkugeln, die rumkugeln

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Wenn ich den Fernseher ausschalte, ist die Welt wieder in Ordnung“ oder „Oft macht man sich das Leben dadurch schwer, dass man es sich leichter machen möchte“: Solche und andere Aphorismen aus der Feder von Sonja Daemer lassen das Publikum schmunzeln; bei ihrer Lesung am Sonnabendnachmittag in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist war das zu beobachten.

Für viele der Anwesenden ist die Autorin Sonja Daemen keine Unbekannten: Zehn Jahre lang, von 2006 bis 2016, lebte die 66-Jährige in Fürstenwalde und war in der Pfarrgemeinde aktiv, bevor sie sich in Greifswald niederließ. Ihren Umzug verarbeitete sie auch literarisch, in kurzen Erzählungen, Glossen und Gedichten.

Vor allem letztere zeugen von Daemens Wortwitz, ihren virtuosen Gedankenspielereien, etwa wenn es um „Das Eigenleben von Süßigkeiten“ geht: „Die Spekulatius spekulieren darauf, dass die Rumkugeln rum kugeln“, „ob die Schillerlocken wirklich Schiller locken?“, lauten Verse daraus.

Auf eine Leinwand geworfene Fotografien von Greifswalder Landschaften und Gebäuden begleiten die Lesung; ebenso das Keyboard-Spiel von Michael Stark. Der spielt auch einen Marsch von Daniel Gottlob Türk, „weil umziehen wie ein Marsch ist“, begründet er.