Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mehrere alkoholisierte Autofahrer stellte die Polizei am Wochenende in der Region.

In Fürstenwale kontrollierten Beamte am Sonntag, gegen 4 Uhr, einen Pkw-Fahrer mit 1,07 Promille. In Storkow war am Abend zuvor, gegen 23 Uhr, ein Fahrer mit 1,62 Promille unterwegs.

In Erkner endete die Autofahrt für eine Frau am Freitagabend in der Neu Zittauer Straße. Dort wurde sie gegen 23.30 Uhr kontrolliert. Der aufgrund von Alkoholgeruch durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,91 Promille.