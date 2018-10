Neuer Einsatzwagen für die Kameraden

Fährt den neuen Einsatzwagen als Maschinist: Frank Rösener, Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr in Erkner © Foto: Marion Thomas

Erkner (MOZ) Gleich zwei besondere Ereignisse feierte die Freiwillige Feuerwehr am Sonnabend: Sie ehrte ihren langjährigen Kameraden Erhard Kreide für sein 60-jähriges Engagement; außerdem überreichte Bürgermeister Henryk Pilz den symbolischen Schlüssel für einen neuen Einsatzwagen, ein Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug (HLF 20) im Wert von 380 000 Euro.

„Endlich geschafft“, freute sich Karsten Rileit, stellvertretender Wehrführer. In seiner Ansprache dankte er der Stadt Erkner für die große, aber unabdingbare finanzielle Unterstützung und umriss den fast dreijährigen Beschaffungsprozess für das neue Auto. Es soll ein 1988 in Dienst gestelltes Tanklöschfahrzeug und einen Rüstwagen aus dem Jahr 1994 ersetzen – beide bestritten rund ein Drittel der seither 3420 geleisteten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Neue bietet mehr Sicherheit und modernste Technik. „Das ist schon eine andere Dimension“, weiß Zugführer Frank Rösener, der als Maschinist auf diesem Fahrzeug sitzen wird. Seit Monaten werden die Kameraden daran ausgebildet, um sich mit der technischen- und Brandausrüstung vertraut zu machen.

Sie hoffen, dass das HLF ebenso lange treue Dienste leistet wie die alten Gefährten. „Wenn sich die moderne Technik so robust wie die bisherige erweist, ist eine Ersatzbeschaffung zum 150. Gründungsjubiläum im Jahr 2038 wahrscheinlich“, sagte Karsten Rileit unter lachender Zustimmung seiner Kameraden, die ihr neues Fahrzeug mit „Gut Wehr!“ begrüßten.

„Mit dieser modernen Technik kann ich nicht mehr mithalten“, meinte Erhard Kreide, der kurz zuvor von Bürgermeister Henryk Pilz die Goldmedaille für treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr überreicht bekam. 1958 faszinierte den damals 17-Jährigen die Feuerwehr so sehr, dass er seine Mutter regelrecht um Zustimmung drängte, das Hobby ausüben zu dürfen.

„Der Reiz, anderen im Notfall zu helfen, war für mich die treibende Kraft.“ Aus dem Hobby wurde ein Beruf. Ab 1961 gehörte Kreide 40 Jahre lang zur Berufsfeuerwehr auf dem Flughafen Schönefeld. Zugleich blieb der gebürtige Erkneraner „seiner“ Freiwilligen Feuerwehr treu, war zwischen 1971 und 1984 sogar Wehrleiter, und holte bei Feuerwehr-Kampfsport-Meisterschaften zahlreiche Titel.

Neugierig schaute er sich das neue Fahrzeug an. „Ich hatte mich vor einigen Jahren entschieden aufzuhören. Jetzt sind die Jungen dran.“ Und doch hält er gern Kontakt zu seinen Kameraden, schaut immer wieder mal in der Wache am Kurpark vorbei, um „nach dem Rechten zu sehen“, ein wenig zu plaudern, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und – mit einem Augenzwinkern – „aufzupassen, dass sie keinen Quatsch machen.“