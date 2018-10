Grüne schwimmen auf Erfolgswelle

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Abgekämpft sieht er aus, der grüne Bundesvorsitzende Robert Habeck. Aber er wirkt auch sehr zufrieden, wenn er sagt: „Wir haben gezeigt, dass Wahlen nicht nur am rechten Rand gewonnen werden können.“

Die Grünen sind neben der AfD die großen Gewinner der Hessen-Wahl. Sie haben mehr als acht Prozentpunkte zugelegt und nun alle Chancen, gestärkt in eine Koalition mit einer geschrumpften CDU und möglicherweise der FDP zu gehen. Aber auch für die Bundes-Grünen ist das Ergebnis ein Riesenerfolg. Denn die Partei ist nicht mehr nur Umfrage-Meister. Sie hat nach Bayern binnen zwei Wochen zum zweiten Mal gezeigt, dass sie zu den dezimierten Volksparteien aufgeschlossen hat.

Anton Hofreiter, Chef der grünen Bundestagsfraktion, nennt mehrere Gründe für das grüne Hoch: den Dürresommer, der vielen Menschen klargemacht habe, dass Klimaschutz ein drängendes Thema sei; die klare Kante, die die Grünen gegenüber der AfD zeigen; die Schwäche der großen Koalition im Bund. „Dass CDU/CSU und SPD keine Antworten auf die drängenden Fragen etwa in der Klimapolitik und der Europapolitik finden, kommt uns natürlich zugute“, sagt Hofreiter.

Entscheidend dafür, dass es denGrünen immer besser gelingt, die von der Groko Enttäuschten einzusammeln, ist ihr vom Führungsduo Annalena Baerbock/Habeck eingeleiteter Imagewandel. Passé ist das Bild der Verbotspartei, die die Bürger mit Vorschriften etwa für einen Veggieday oder mit weiteren Benzinpreiserhöhungen auf den rechten ökologischen Weg bringen will. Die neuen Grünen arbeiten zwar fleißig an ihren Zielen der Energie-, Agrar- und Verkehrswende, tun dies aber ohne erhobenen Zeigefinger. Und siehe da: So werden sie für weitere Wählerkreise attraktiv – zum Beispiel für Eltern, die sich um die gesunder Ernährung ihrer Kinder sorgen, oder für Autofahrer, denen erst die Dieseldebatte klargemacht hat, wie dramatisch es um die Luft auf Deutschlands Straßen steht.

Außerdem sind die Grünen derzeit dabei, sich thematisch breiter aufzustellen. Sie besetzen nicht mehr nur urgrüne Themenfelder, sondern setzen sich in ihrem Europawahlprogramm auch mit Themen wie Kriminalität und Kampf gegen den Terror auseinander. Auch dies führt dazu, dass nicht mehr nur überzeugte Ökopazifisten zur Wählerklientel gehören.

Der Erfolg bringt für die Grünen aber auch ein großes Problem mit sich: Wie will man die Wähler an sich binden, die jetzt vielleicht aus Frust über die anderen oder aus einer momentanen Stimmung heraus Sympathien für die Grünen entwickelt haben? Aus der Partei heißt es, man wolle alles daran setzen, um eine Entwicklung wie 2011 zu vermeiden. Damals, nach dem Reaktorunfall von Fukushima, eilten die Grünen von Umfragehoch zu Umfragehoch. Werte von mehr als 20 Prozent waren normal. Bis bei der folgenden Bundestagswahl der Absturz auf 8,4 Prozent kam. Hofreiter sagt, die Situation sei überhaupt nicht vergleichbar. Zum einen hätten sich die Grünen verändert. Zum andern seien die Wähler kritischer geworden. „Sie merken, dass die Lösungen, die die einstmals großen Volksparteien anbieten, in keinster Weise zu dem Problemen passen, mit denen wir heute zu tun haben.“