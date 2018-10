Hoffnung aufs Regieren

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Die Hoffnung der FDP ist Pink-Gelb. In diesen Farben steht „Die nächste Stufe Hessen“ auf der Leinwand im Hans-Dietrich-Genscher-Haus, auf der die Wahl-Berichterstattung von ARD und ZDF übertragen wird. Hier, an der Berliner Reinhardtstraße, laufen sich die Liberalen an diesem Wahlabend warm für eine mögliche Regierungsbeteiligung in Wiesbaden. Das Sinnbild der Treppenstufen, die mühsam erklommen werden müssen, kommt dabei nicht von ungefähr.

Bei der letzten Abstimmung vor fünf Jahren hatten sich die Freidemokraten gerade so zurück ins hessische Landesparlament gezittert. Damals schafften sie den Wiedereinzug knapp mit 5,0 Prozent – und drittelten ihr Ergebnis von 2009. Es war der Abend der Bundestagswahl, die gleichzeitig stattfand und bei der die Freidemokraten brachial die politische Treppe hinunterpurzelten und im hohen Bogen aus dem Bundestag flogen. Ein Desaster für die Partei, und bis heute ein Trauma.

An diesem Sonntagabend sind die Gäste in der Berliner Parteizentrale, lässig nippend am selbst bezahlten Rotwein, Bier oder Weißwein, deutlich entspannter. Ein Zuwachs von mehr als zwei Prozentpunkten in Hessen gibt ihnen Boden unter den Füßen – und die Hoffnung auf eine Machtperspektive.

Zwischen den Stehtischen stehen weniger Anhänger als vor zwei Wochen, als hier das knappe Bayern-Ergebnis der Partei gefeiert wurde. Und die rund 200 Gäste schwanken bei den ersten Hochrechnungen zwischen Euphorie und Gelassenheit: In den einen Berechnungen werden die Liberalen gebraucht, um eine neue Regierung in Hessen zu bilden, in den anderen wiederum nicht. Bis in den Abend hinein ist das Rennen offen.

Christian Lindner macht das nichts aus. Der Zuwachs der FDP in Hessen auf mehr als sieben Prozent sei eine „gute Botschaft“, verkündet der FDP-Chef, leger in Hemd und Strickjacke gekleidet, seinen wartenden Anhängern. Und überhaupt sei der Wahlkampf sehr polarisiert gewesen. Da hätten es die Liberalen in der politischen Mitte schwer gehabt, mit ihren Themen durchzudringen. Er nutzt auch diese Gelegenheit wieder, gegen die CDU zu sticheln. Es bestätigte sich eine alte Regel, wenn CDU und Grüne miteinander reagierten: „Am Ende verliert die Union und gewinnen die Grünen.“

Die Verluste von CDU und SPD in Hessen von jeweils zehn Prozentpunkten seien ein „Misstrauensvotum gegen Stil und Inhalt der Großen Koalition“ – und auch gegen die Bundeskanzlerin, erklärt Lindner. Der Applaus, sonst donnernd, bleibt an dieser Stelle erstaunlich verhalten. Allerdings lässt der Oberliberale keinen Zweifel daran, dass er seine Partei in die hessische Regierung bringen will: „Unsere Telefonnummer ist bekannt.“ Es wäre die zweite Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP nach Schleswig-Holstein - und die vierte Landesregierung, an der die FDP aktuell beteiligt wäre.

Schon vor der Hessen-Wahl hat Parteichef Lindner die Devise ausgegeben: Die FDP steht als Koalitionspartner bereit, wenn es für Schwarz-Grün in Hessen nicht mehr reicht. Aber nicht mit dem Kopf durch die Wand. Lindner will es schrittweise angehen. „Wir wollen über die Länderparlamente zurückkommen“, gab er die Devise aus, nachdem vor einem Jahr die Verhandlungen über ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP auf Bundesebene gescheitert waren. Führende Liberale sprechen davon, dass sie lieber bei jeder Wahl ein bis zwei Prozent mehr anstreben als plötzliche Zugewinne oder Rutschungen. Was dahinter steht, ist ein Konzept, das die Strategen der Partei sich im Erneuerungsprozess der außerparlamentarischen Zeit verordnet haben: Bei Wahlen verbuchen sie lieber überzeugte Anhänger, die tatsächlich die FDP unterstützen wollen, als taktische Wähler, im liberalen Jargon „Flugsand“ genannt. Es waren jene taktischen Wähler, welche die Liberalen bei der Abstimmung für den Bundestag im Jahr 2009 auf enorme 14,6 Prozent und damit in die Bundesregierung hoben. Vier Jahre später sprangen sie ab, aus 14,6 wurden 4,8 Prozent, und das Jammertal der FDP begann.

Auch aus dieser Erfahrung heraus hört man bei den Liberalen wenig Schadenfreude über den Sinkflug der SPD in Hessen und auf Bundesebene. „Das lässt uns nicht kalt“, sagt einer. „Wir brauchen die SPD auch als politischen Mitbewerber.“

Im Bund haben die Freidemokraten angekündigt, erst nach Neuwahlen einen weiteren Jamaika-Anlauf wagen zu wollen. Gleichwohl steht für sie im Vordergrund zu zeigen, dass sie vor einer Regierungsperspektive in Hessen nicht davonlaufen. „Wenn inhaltlich etwas geht und wir gebraucht werden, dann machen wir Jamaika“, sagt der Bundestags-Fraktionsvize Christian Dürr strahlend an der Bar des Genscher-Hauses und stellt seine Bierflasche ab. „Am Ende geht es darum, Verantwortung zu übernehmen.“ Gerupft wie die CDU will die FDP allerdings nicht aus solch einem Bündnis mit den Grünen herausgehen. Sein Amtskollege Michael Theurer, baden-württembergischer Landeschef, schränkt daher ein, dass die Themen stimmen müssen: „Zum Nulltarif sind wir nicht zu haben.“ Und der Stuttgarter FDP-Fraktionschef Hans-UIrich Rülke bemüht das Treppen-Gleichnis: „Die FDP konsolidiert sich. Schritt für Schritt.“