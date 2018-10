Beste Stimmung bei Grünen und Liberalen

Stefan Kegel und Michael Gabel

Wiesbaden/Berlin (MOZ) Der grüne Höhenflug hält an: Die ehemalige Ökopartei mausert sich in Richtung Volkspartei und ein wenig schauert es ihr davor. Auch bei der FDP, der zweiten Partei, die bei einem Scheitern der GroKo in Verantwortung kommen könnte, ist die Stimmung bestens. Obwohl Parteichef Christian Lindner deutlich weniger euphorisch daher kommt.

Auch die hessischen Grünen haben bei der Landtagswahl am Sonntag deutlich zugelegt und erreichten ihr bisher bestes Resultat in diesem Bundesland. „So grün war Hessen noch nie“, jubelte Parteichefin Annalena Baerbock. Co-Bundeschef Robert Habeck bilanzierte: „Wir haben gezeigt, dass Wahlen nicht nur am rechten Rand gewonnen werden können.“ Und der grüne Spitzenkandidat und bisherige stellvertretende hessische Ministerpräsident Tarek al-Wazir ließ durchblicken, dass er mit einer Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung einverstanden wäre. Grüner Jubel überall.

Es ist nach Bayern der zweite große Wahlerfolg, den die Grünen mit ihrem Anfang des Jahres gewählten Spitzenduo Baerbock/Habeck feiern. Gründe gibt es mehrere: die grünen Themen haben Konjunktur, vor allem aber profitiert die Partei von der Schwäche der großen Koalition im Bund. „Dass CDU/CSU und SPD keine Antworten auf die drängenden Fragen etwa in der Klimapolitik und Europapolitik finden, kommt uns natürlich zugute“, sagte etwa der Chef der grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter.

Pragmatisch, praktisch, grün. Der Spitzenmann al-Wazir, hat stets betont, eine wirtschaftsfreundliche Politik und Umweltschutz gingen gut zusammen. Auf eine Koalitionsaussage hatte sich der 47-jährige Sohn einer deutschen und eines Jemeniten zwar nicht festlegen lassen. Er betonte aber immer, dass er eine Fortsetzung der schwarz-grünen Regierung für interessanthält.

Die Hoffnungsfarben der FDP sind nicht schwarz, grün und gelb, sondern eher pink und gelb. Jedenfalls für diesen Abend. In diesen Farben steht „Die nächste Stufe Hessen“ auf der Leinwand im Berliner Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Das Interesse ist etwas verhaltener als vor zwei Wochen, als hier das knappe Bayern-Ergebnis der Partei gefeiert wurde. Christian Lindner macht das nichts aus. Der Zuwachs der FDP in Hessen sei eine „gute Botschaft“, verkündet der FDP-Chef, leger in Hemd und Strickjacke gekleidet, seinen wartenden Anhängern.

Die Verluste von CDU und SPD in Hessen seien ein „Misstrauensvotum gegen Stil und Inhalt der Großen Koalition“ – und auch gegen die Bundeskanzlerin, erklärt Lindner. Der Applaus, sonst donnernd, bleibt an dieser Stelle erstaunlich verhalten. Allerdings lässt der Oberliberale keinen Zweifel daran, dass er seine Partei in die hessische Regierung bringen will: „Unsere Telefonnummer ist bekannt.“ Es wäre die zweite Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP nach Schleswig-Holstein – und die vierte Landesregierung, an der die FDP aktuell beteiligt wäre. Neuer Versuch im Bund nicht ausgeschlossen.

Denn die Liberalen wollen ein Jahr nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen gern beweisen, dass sie regierungsfähig sind. „Wenn inhaltlich etwas geht und wir gebraucht werden, dann machen wir Jamaika“, sagt der Fraktionsvize im Bundestag, Christian Dürr.