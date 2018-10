Der perfekte Abend des Kevin M.

Kein Durchkommen: Johann Heitsch, Kapitän des Eimsbütteler TV Hamburg, scheitert mit seinem Angriff am TSGL-Block in Person von Sebastian Grösch. Mit der Nummer 10 Geburtstagskind Kevin Meusel, der zum Wertvollsten Spieler gekürt wurde. © Foto: Maximilian Franz

Bert Körber

Schöneiche Mit einem auch in dieser Deutlichkeit verdienten 3:0 (25:21, 25:16, 25:12)-Heimsieg über den Eimsbütteler TV Hamburg haben die Volleyballer der TSGL Schöneiche die Tabellenführung in der Dritten Liga Nord verteidigt und können so am Sonntag mit breiter Brust zum Spitzenspiel bei den Berliner Preußen Volleys fahren.

Es war natürlich das absolut passende Geburtstagsgeschenk für das Schöneicher „Urgestein“Kevin Meusel, der an seinem30. Ehrentag eine fast perfekte Leistung ablieferte und zur Krönung des Abends von Gäste-Trainer Joachim Müller völlig verdient zum wertvollsten Spieler der Partie ernannt wurde.

Vor Spielbeginn war der Jubilar, der jetzt der Akteur mit der längsten Zugehörigkeit zur ersten Schöneicher Mannschaft aller Zeiten ist, vom TSGL-Vorstandsvorsitzenden Dirk Leonhardt mit einer XL-Torte geehrt worden, und die Zuschauer feierten den Diagonalspieler vor, während und nach der Partie mit stehenden Ovationen und„Kevin, Kevin”-Rufen.

Die Mannschaft fertigte derweil die Gäste aus der Elbmetropole in nur 62 Spielminuten ab. Lediglich bis zur Mitte des erstes Satzes hatte die junge und ersatzgeschwächte Truppe des Tabellenneunten gegen teilweise wie entfesselt aufspielende Schöneicher einigermaßen mithalten können, aber von diesem Zeitpunkt an bestimmte nur noch eine Mannschaft das Geschehen auf dem Parkett. Neben dem Jubilar und MVP des Abends waren es vor allem Kapitän Lucas Grofe und der einmal mehr erfrischend spielfreudige Neuzugang Maximilian Fromm, die mit ihren teilweise spektakulären Angriffen dem gegnerischen Block und der Feldabwehr nur selten eine Chance ließen.

Aber auch die Mittelblocker Erik Witt und Sebastian Grösch fügten sich nahtlos in ein homogenes Heim-Team ein und wurden von ihrem bestens aufgelegten Zuspieler Marcus Steck ebenfalls ein ums andere Mal geschickt in Szene gesetzt. Abgerundet wurde das Bild durch einen ebenso engagierten Auftritt des Schöneicher Liberos Lukas Hauser, der durch eine stabile Annahme und einige erfolgreiche Abwehraktionen den Grundstein für den überzeugenden Sieg der TSGL legte.

Bezeichnend für die Überlegenheit der Hausherren war auch, dass Trainer Jürgen Treppner nicht eine einzige Auszeit beantragen musste und eigentlich auch ohne Spielerwechsel ausgekommen wäre. Beim Stand von 17:9 im dritten Satz brachte er dann aber doch noch Lennart Salabarria und Benno Hartung für Steck und Meusel. Somit hatten auch diese ihren Anteil am überlegenen 25:12. Treppner zeigte sich nach Spielende denn auch hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und erkannte nur „den etwas zähen Beginn” als einzigen kleinen Kritikpunkt.

Nach diesem rundum gelungenen Abend geht es nun darum, sich fokussiert auf das brisante Derby am Sonntag bei den Preußen Volleys in Berlin-Falkenberg vorzubereiten. Die Haupstädter, in deren Reihen mit Willi Becker, Christian Guß und Mathias Albrecht drei Ex-Schöneicher stehen, hatten spielfrei und sind ohne eigenes Zutun hinter den SC Potsdam (3:1 gegen den TKC Wriezen) und den PSV Neustrelitz (3:1 beim VCO Berlin II) auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, könnten mit einem glatten Erfolg gegen die TSGL aber wieder zu dieser aufschließen. Das wird der alte und neue Spitzenreiter allerdings zu verhindern suchen.